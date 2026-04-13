'Размытые' ногти: как сделать маникюр, разрывающий тренды

Маникюр Blurred Nails становится одним из самых заметных бьюти-трендов благодаря мягкому, деликатному финишу без резкого блеска, четких линий и слишком плотного покрытия. Такой дизайн выглядит сдержанно, дорого и в то же время непринужденно.

Именно это и делает его особенно актуальным для тех, кто любит аккуратный, современный и ненавязчивый маникюр. Почему стоит выбрать этот тренд, рассказало издание Myself.

Что такое Blurred Nails

Название этого тренда буквально намекает на его суть. Blurred означает "размытый" или "мягко сфокусированный". В маникюре это не про небрежное нанесение лака, а наоборот – про очень аккуратную работу, которая в итоге дает более нежный результат, чем классическое глянцевое покрытие.

Вместо резкого, стеклянного финиша ногти выглядят деликатными, немного приглушенными. Все это больше напоминает идеально ухоженные натуральные ногти, чем яркий акцентный маникюр.

Почему этот маникюр так актуален

Blurred Nails идеально вписываются в нынешнюю бьюти-эстетику, где на первый план выходит принцип "просто, но эффектно". Он легко сочетается и с офисным стилем, и с вечерним образом, и с повседневной одеждой на выходные.

Еще одна причина популярности – близость к тренду no-manicure. Речь идет о ногтях, которые выглядят здоровыми, ухоженными и опрятными. В Blurred Nails именно этот эффект доведен до идеала.

Как сделать Blurred Nails дома

В этом маникюре особенно важна подготовка, ведь минималистичный финиш не скрывает недостатков, а наоборот подчеркивает состояние ногтей и кожи рук. Поэтому сперва нужно позаботиться о базовом уходе.

Перед нанесением покрытия стоит отодвинуть кутикулу, убрать сухие участки кожи, выровнять ногтевую пластину и придать ногтям мягкую форму. Только после этого можно переходить к цвету.

Для базы лучше всего подойдут полупрозрачные молочные или выравнивающие покрытия. Они помогают визуально сгладить неровности и создают ту самую мягкую, деликатную основу, на которой и держится весь эффект.

Главное правило этого маникюра – тонкие слои. Лучше нанести два или три легких слоя, чем один плотный. Покрытие не должно выглядеть тяжелым или слишком заметным.

С топом также следует быть осторожными. Чрезмерный зеркальный блеск может разрушить весь замысел. Значительно лучше работает натуральный, немного приглушенный финиш, который сохраняет впечатление мягкости.

Какие цвета лучше всего подходят

Чтобы маникюр действительно имел эффект soft focus, очень важно правильно выбрать оттенок. Лучше всего смотрятся цвета, которые гармонируют с натуральным тоном ногтя и не создают резкого контраста.

Особенно удачно для Blurred Nails подходят молочный розовый, мягкий бежевый, кремовый нюд, полупрозрачный розовый, нежные пастельные оттенки, например лиловый или абрикосовый.

Можно также выбрать молочные оттенки с едва заметным шиммером. Но здесь важно не перейти грань: как только цвет станет слишком плотным или контрастным, главная идея Blurred Nails тут же исчезнет.

