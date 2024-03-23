Как нарисовать идеальные стрелки: самый простой способ, который по силам каждой

Стрелки – это элегантный и утонченный элемент макияжа, который может подчеркнуть вашу красоту и сделать ваш взгляд более выразительным. Однако многие женщины считают, что рисовать их сложно, поэтому не делают этого.

Однако существует один невероятно простой и гениальный способ, как сделать стрелки идеально симметричными и ровными. Им поделилась бьюти-блогерка в своем TikTok.

Многим знакомо чувство разочарования, когда попытка нарисовать элегантные стрелки на глазах заканчивается неудачей. Несмотря на множество туториалов и советов, четкие и симметричные линии кажутся недостижимой мечтой. Но это все позади.

Видео с лайфхаком, который поможет сделать стрелки быстро и качественно набрало в социальной сети TikTok 34 миллиона просмотров. Сотни людей начали использовать этот способ в повседневной жизни, поэтому он непременно будет полезен и вам.

Все, что вам понадобится для рисования идеальных стрелок – это клейкий эластичный бинт и карандаш для глаз или тени.

Для начала отрежьте эластичный бинт достаточной длины. Обычно вам потребуется около 25 сантиметров; Наклейте ленту на лицо так, чтобы ее центр был закреплен на кончике носа, а концы образуют тупой угол между уголком глаза и бровями; Возьмите еще два маленьких кусочка ленты и приклейте их к каждому веку, вдоль линии век так, чтобы конец сталкивался с эластичным бинтом, который вы уже наклеили и образовался треугольник; Нанесите немного теней на палец или кисточку и заполните треугольники, которые вы создали.

После того, как вы отклеите эластичный бинт, увидите идеальные симметричные стрелки, о которых раньше могли только мечтать.

Но ни в коем случае не используйте для этого лайфхака скотч, потому что он может оставить частицы клея на веках. Кроме того, этот клей вреден для кожи и может вызвать раздражение.

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