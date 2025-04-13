Пять образов принцессы Дианы, которые скопировали ее племянницы. Фотосравнение

В ХХ веке принцесса Диана была настоящей иконой моды, которая не боялась экспериментировать с образами, а иногда даже нарушать правила королевского протокола, чтобы выглядеть непревзойденно. Уникальное чувство стиля аристократки до сих пор служит вдохновением для создания образов ее племянниц – леди Амелии Спенсер и леди Элизы Спенсер.

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Нередко близнецы предстают перед публикой в аутфитах, что почти полностью повторяют наряды леди Ди. OBOZ.UA решил показать подборку пяти лучших луков.

Темно-синее платье в горошек

В 1985 году принцесса Диана надела элегантное темно-синее платье в горошек с объемными рукавами и белым воротничком на совещание, которое проходило в Кенсингтонском дворце. Стильный образ аристократки в 2024 году воспроизвела леди Амелия Спенсер, посещая конную гонку, известную как Королевский Аскот. Она одела почти идентичное пестрое платье, что отличалось лишь более сдержанным воротничком и акцентным поясом на талии.

Черное приталенное платье

Нередко леди Ди подчеркивала свою фигуру благодаря приталенной одежде. Так в 1995-м она посетила премьеру фильма "Аполлон" в поразительном черном платье от Versace с открытыми плечами и юбкой, длина которой была значительно выше колена. Спустя почти 30 лет на Неделе моды в Милане леди Амелия Спенсер повторила стильный аутфит. Однако она предпочла более современный вариант наряда, изготовленный из эко-кожи.

Розовое платье

В 1983 году леди Ди появилась на официальном мероприятии в Австралии в нежном розовом платье в горошек. Акцентным элементом образа стал пояс в тон, подчеркнувший талию Ее Высочества. В 2023 году воспроизвести образ тети решила леди Элиза Спенсер. Она посетила выставку цветов в Челси в очень похожем аутфите.

Красное платье

Принцесса Диана никогда не боялась выбирать для себя яркие образы, так что предстала перед публикой в впечатляющем атласном платье с открытыми плечами, которое дополнила клатчем в тон и массивным ожерельем. В 2023 году схожий образ продемонстрировала леди Элиза Спенсер.

"Платье мести"

Ну и конечно не обошлось без воссоздания легендарного "платья мести" принцессы Дианы. Когда в 1994 году на телеканале ITV показали документальный фильм "Чарльз: замкнутый человек, публичная роль", стало известно, что будущий король изменял своей жене. После раскрытия этой информации леди Ди решила не прятаться от публики, поэтому посетила благотворительный вечер, организованный журналом Vanity Fair, в смелом образе. Она выбрала черное платье с глубоким декольте, открытыми плечами и длиной юбки выше колен, что нарушало сразу несколько правил королевского протокола.

В 2024 году леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер посетили церемонии награждения British Fashion Awards 2024 в образах, которые были максимально похожими на культовое "платье мести". Единственным заметным отличием стало то, что близняшки предпочли наряды с длинными юбками.

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