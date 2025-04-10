Королева Камилла повторила свой 'свадебный' образ 20-летней давности в романтическую дату. Фото тогда и сейчас

В третий день государственного визита британского короля в Италию, посвященного также 20-летию его брака, королева Камилла очаровала публику, появившись в переосмысленной версии своего свадебного платья. Образ, впервые увидевший свет в 2005 году во время гражданской церемонии бракосочетания с тогдашним принцем, а теперь королем Чарльзом III, снова ожил в Риме – с нежным намеком на романтику и глубокое уважение к общему прошлому.

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Платье, созданное дизайнером Anna Valentine, было деликатно обновлено для этого особого дня: появились новые вышитые элементы, выполненные мастером Королевского фонда Бет Сомервиль, сообщает Daily Mail. Камилла дополнила образ классическим ожерельем из жемчуга, золотыми браслетами, кремовой сумочкой и, конечно, кольцом, символом их любви.

Выбранный наряд королева надела во время визита в итальянский парламент, сопровождая короля Чарльза III. Этот жест сразу вызвал эмоциональный отклик у поклонников королевской пары, напомнив об их свадьбе в Ратуше Виндзоре и последующем приеме, где Камилла предстала уже в синем комплекте.

Интересно, что это уже не первый случай, когда королева Камилла возвращается к своему свадебному образу: в 2007 году она уже надевала то же платье во время открытия Национальной ассамблеи Уэльса.

Пока Камилла в Италии поражала символизмом и стилем, король Чарльз покорил итальянский парламент своим выступлением. Монарх, выступая перед представителями обеих палат, говорил об общих ценностях, поддержке Украины, мире и обороне демократии. Его речь неожиданно прервала аплодисментами, что стало курьезом дня: президент нижней палаты Лоренцо Фонтана подумал, что выступление завершено. С юмором король заметил: "Я почти закончил", – что вызвало смех в зале.

Он подчеркнул: мир "никогда нельзя воспринимать как должное", подчеркнув важность сотрудничества между Великобританией и Италией, в частности в контексте поддержки Украины, НАТО, а также совместных оборонных проектов – включая программу истребителей нового поколения.

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