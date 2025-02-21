Пять интересных вариантов маникюра на весну: от 'перевернутого' френча до нежных цветов

Ежегодно с приходом теплой погоды и пробуждением природы от зимнего сна тренды тоже меняются. Вот почему все больше посетительниц салонов красоты выбирают яркий, цветастый маникюр.

Видео дня

Можно остановиться на однотонном покрытии. Однако, если хочется более интересного дизайна, редакторы Who What Wear рассказали об актуальных и трендовых вариантах.

"Перевернутый" френч

Классический французский маникюр предусматривает белоснежную полоску на кончиках ногтей, которая может быть широкой или почти незаметной, в зависимости от желания. Его "перевернутый" вариант оставляет кончики "голыми", в то время как цветная часть граничит с линией роста ногтя.

Нежные цветы

Этот вариант позволяет задействовать всю свою фантазию. Стилей и цветов, в которых можно изобразить бутоны, множество. Однако в 2025 году лучше остановиться на пастельных лаках и минималистичных картинках.

Черепаховый

Животный принт много сезонов был на пике популярности. Этой весной особенно "свежо" на ноготках будет выглядеть черепаховый принт: разводы черных, коричневых и зеленых цветов.

Клетчатый

Ценительницы геометрических дизайнов могут обратить свое внимание на клетчатый стиль. Разноцветные квадратики на ноготках выглядят интересно и ярко.

"Волнистый" френч

Еще один способ разнообразить привычный французский дизайн – отойти от рамок и добавить волны вместо ровных линий.

Ранее OBOZ.UA писал, что Селена Гомес показала яркий маникюр, который этой весной захотят повторить все.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!