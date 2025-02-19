Селена Гомес показала яркий маникюр, который в эту весну захотят повторить все. Фото

Зимний сезон подходит к завершению, и ведущие позиции nail-индустрии постепенно начинают занимать новые тренды. Американская актриса и певица Селена Гомес показала маникюр яркого цвета электрик, который станет фаворитом многих любителей моды этой весной.

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Стильный вариант декорирования ногтей звезда продемонстрировала на своей странице в Instagram. Как отмечает издание Who What Wear, этот насыщенный синий оттенок будет прекрасной альтернативой лаку цвета бургунди, который в течение длительного времени был фаворитом среди модников.

На обнародованных кадрах Селена Гомес показала яркий маникюр, весело подпевая под свой новый трек. Артистка предпочла ногти средней длины овальной формы, которые покрыла лаком цвета электрик.

Стоит отметить, что этот синий оттенок представляет собой довольно универсальный вариант декорирования ногтей. Любители более нейтральных маникюров могут нанести один слой лака, а вот ценителям эффектных дизайнов следует попытаться выбрать максимально насыщенную окраску.

Кроме того, несмотря на то, сделаете ли вы длинные или короткие ногти, маникюр цвета электрик будет выглядеть непревзойденно и прекрасно подойдет для весеннего сезона. Как показала Селена Гомес, этот яркий nail-тренд поможет придать интересный акцент монохромному образу.

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