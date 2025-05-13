Прямо с подиума: 5 модных причесок для весны и лета

Модные показы весна-лето 2025 стали не только демонстрацией одежды – они четко очертили и новую эстетику в сфере причесок. Прически больше не сводятся к одному тренду, они балансируют между небрежной естественностью, скульптурной формальностью и декоративностью.

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Весна и лето 2025 – время индивидуальности, смелых форм и неожиданных решений. В этой подборке эксперты собрали ключевые тренды сезона.

Идеальная небрежность

Тренд, который может стать неожиданной отрадой для тех, кто устал от ежедневного мытья головы. В этом сезоне стилисты вдохновляются эффектом "на второй день" – немного неопрятными, матовыми, но живыми волосами. Дизайнеры Грейс Линг, Tibi и Видерхофт представили образы, где главный акцент на естественности, легком беспорядке и непринужденности. Можно использовать разглаживающие кремы и спреи для блеска, чтобы создать эффект неидеального, но привлекательного образа.

Скульптурные формы и гладкость

Высокие, изящные прически не сдают позиций. Тренд на архитектурную гладкость снова в моде. Особенно популярными будут прически с четкими линиями, закрепленные гелем или кремом, которые создают эффект гладкой поверхности. Это идеальное решение для торжественных событий или делового стиля с модным акцентом.

Максимум украшений

В этом сезоне аксессуары для волос переходят в категорию "ювелирных изделий". Дизайнеры смело добавляют в прически инкрустированные жемчугом и бриллиантами заколки, металлические цветы, каскадные элементы и блестящие точки. Такой стиль подходит не только для вечеринок, но и для создания модного акцента в повседневном образе. Чем смелее – тем лучше.

Челка – в центре внимания

Челка официально вернулась. И не просто как ностальгический акцент, а как ключевой элемент образа. Christian Cowan показал густую графичную челку в сочетании с бобом, в то время как Sergio Hudson и Tibi отдали предпочтение более легкой форме – например, косой или редкой челке. Это универсальный тренд, который легко адаптировать к любому типу лица.

Волны Рапунцель

Collina Strada и Di Petsa вывели моду на длинные, волнистые волосы на новый уровень. Волосы моделей едва не касались пола, создавая эффект сказочной легкости. При этом волны сохраняли естественный, немного растрепанный вид, символизируя свободу и женственность. Это одновременно отсылка к природе и к романтической эстетике, доминирующей на подиумах сезона.

Весна и лето 2025 года – это время для игры с текстурами, длиной, украшениями и формами. Прически будущего сезона не требуют идеальности – наоборот, они про индивидуальность, эксперимент и смелость быть собой.

OBOZ.UA ранее писал, что благодаря американской певице в моду вернулась прическа milkmaid braids (косы доярки).

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