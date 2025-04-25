Устаревшая прическа снова стала горячим трендом: как сделать косу milkmaid

После выхода клипа Леди Гаги на песню Abracadabra все обратили внимание не только на то, что певица вернулась к своему фирменному музыкальному стилю, который сделал ее знаменитой. Взоры прикованы были и к ее прическе – трендовым этой весной косам доярки (milkmaid braids).

Видео дня

Как объясняет издание Birdie, фишка этой прически в том, что косы укладываются на голове в форме короны. Последний всплеск популярности кос доярки пришелся не начало 2010-х годов, когда их носили все – от сестер Олсен до Бейонсе. Этот пасторальный дизайн прически прекрасно сочетается с одеждой в стиле бохо.

Тем, кто хочет попробовать косы доярки, следует иметь в виду, что это не та же прическа, что и косы-короны. Последние закрепляются на лбу там же, где и должна находиться корона или тиара. Косы доярки должны быть расположены немного дальше на макушке. Такую прическу делали доярки на фермах, чтобы волосы не мешали им работать. К тому же подобранные вверх волосы были очень комфортными для работы в жару. То есть это не только красивая, но и практичная прическа.

Согласно современному тренду, пробор для кос доярки нужно делать посередине головы. И, несмотря на сложное с виду плетение, создать такую прическу довольно просто.

Начните с того, что разделите волосы на затылке на две части. Заплетите каждую часть в косу, а затем переплетите их между собой на макушке и закрепите шпильками. Если хочется более вычурного образа, можно сделать четыре косы и переплести их неким более сложным образом. И не жалейте шпилек – прическа должна хорошо держаться. Закончить укладку можно, закрепив волосы лаком сильной фиксации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о модной в десятых прическе, которую возродила Виктория Бекхэм.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.