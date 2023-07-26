Проверьте свой гардероб! Пять базовых вещей, которые давно вышли из моды: они легко испортят любой образ. Фото

Образ с базовыми вещами называют вечноактуальным, но многие модницы забывают, что даже классические элементы гардероба меняются каждый сезон. Если в тренде белая рубашка, это не означает, что речь идет об одежде, которая была актуальна несколько лет назад.

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Эти правила работают с джинсами, обувью и аксессуарами. Дизайнеры ежегодно предлагают усовершенствованные модели базовых вещей. Редакторы Jasna Strona рассказали, какую одежду пора заменить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рубашка со складками

Как мы писали выше, белая классическая рубашка никогда не выходит из моды, но меняется ее вариация. Так, приталенный крой со складками выглядит устарело и подчеркивает недостатки фигуры, тогда как на фоне широкой модели руки и шея будут хрупко выглядеть.

Юбка-карандаш

Еще один "офисный" атребут гардероба, который пора заменить – юбка-карандаш. Она зрительно делит ноги на две части, укорачивая их. Стильная юбка ниже или выше колена, напротив, поможет вытянуть силуэт.

Кардиган

Вязаный кардиган до бедер был комфортной и универсальной вещью многие сезоны, но в этом году в моду ворвался его укороченный аналог. Короткая модель подчеркнет талию и поможет создать молодежный образ.

Облегающие джинсы

Вокруг скинни-джинсов уже не один год точатся споры. Неудобные облегающие штанины могут подчеркнуть рельеф ног, но плотная ткань исправит этот конфуз. Модницам, которые не могут отказаться от скини, советуют выбирать жесткий деним и штанины, немного расширенные внизу.

Приталенная футболка

Приталенная футболка – антитренд этим летом, какой бы базовой и однотонной она ни была. Однако, если заменить облегающий фасон оверсайзом, образ заиграет новыми стильными красками.

Ранее OBOZREVATEL писал, что одним из главных "законов" моды является правильное сочетание одежды. Умение комбинировать вещи поможет избежать непропорциональных силуэтов и провальных образов.

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