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Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Юлия Потерянко
Lady Oboz
3 минуты
594
Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Выглядеть летом стильно не так просто, как кажется. Возможности для лееринга одежды ограничены из-за жары, темных цветов по той же причине стоит избегать, а избыток аксессуарjd может перегружать легкие образы.

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На помощь приходят вещи, в которых вы чувствуете себя комфортно и которые хорошо сочетаются между собой, образуя так называемый капсульный гардероб. Какие предметы должны быть в летней капсуле каждой модницы, рассказало издание Who What Wear.

Свободная рубашка

Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Рубашка мужского кроя может быть любого цвета, какого вы пожелаете. Также обратите внимание на полосатый принт. Сочетать такую вещь можно не только с джисами или шортами. Завяжите ее поверх купальника, чтобы выглядеть стильно даже на пляже.

Сарафан

Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Если летнее платье, то непременно сарафан. Открытый верх спасает в жару, а пышная юбка придает образу роскошный вид. Длина юбки при этом может быть любой.

Сумка-корзинка

Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Этот тренд пришел к нам из Франции, где плетение из соломки является одним из национальных ремесел. Предпочтение отдавайте объемным моделям, куда легко поместится все, что вам нужно, и еще бутылка воды в придачу, чтобы лучше чувствовать себя в жару.

Большие солнцезащитные очки

Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Тренды на этот аксессуар меняются год от года, но солнцезащитные очки с большими стеклами остаются вечной классикой. Они хорошо защищают от солнца не только ваши зрачки, но и нежную кожу вокруг глаз.

Сандалии

Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Сейчас в моду возвращаются тренды девяностых. А тогда в почете были разного рода открытые модели летней обуви – на плоской подошве и на платформе, с хитрым плетением ремешков и простые вьетнамки. Главное, чтобы в сандалиях вам было удобно и не жарко.

Шорты

Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

В этом сезоне самая трендовая модель – это бермуды. Но не зацикливайтесь на трендах. Выберите себе те шорты, которые будут хорошо на вас сидеть и вы будете чувствовать себя в них комфортно. Длину, крой и материал выбирайте на свой вкус.

Футболка без принтов

Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Мы все любим футболки с принтами – ироничными надписями, любимыми персонажами, логотипами групп. Но в гардеробе настоящей модницы должна быть хотя бы одна простая футболка простого кроя без каких-либо изображений. Цвет выбирайте базовый – такая вещь хорошо скомбинируется с чем угодно в капсуле.

Белые джинсы

Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Самый модный цвет джинсов каждый раз разный. Но как только наступает лето, на первый план выходят именно белые джинсы. Они выглядят наиболее шикарно летом. А вот фасон подбирайте под себя.

Повседневная куртка

Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Даже посреди самого жаркого лета случаются прохладные вечера. И на этот случай стоит иметь в гардеробе легкую повседневную куртку. Минимум декора, простой базовый цвет и легкий материал – вот основные критерии выбора. И не забудьте о карманах.

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