Простые и стильные: какие вещи должны быть в летнем гардеробе всех модниц

Выглядеть летом стильно не так просто, как кажется. Возможности для лееринга одежды ограничены из-за жары, темных цветов по той же причине стоит избегать, а избыток аксессуарjd может перегружать легкие образы.

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На помощь приходят вещи, в которых вы чувствуете себя комфортно и которые хорошо сочетаются между собой, образуя так называемый капсульный гардероб. Какие предметы должны быть в летней капсуле каждой модницы, рассказало издание Who What Wear.

Свободная рубашка

Рубашка мужского кроя может быть любого цвета, какого вы пожелаете. Также обратите внимание на полосатый принт. Сочетать такую вещь можно не только с джисами или шортами. Завяжите ее поверх купальника, чтобы выглядеть стильно даже на пляже.

Сарафан

Если летнее платье, то непременно сарафан. Открытый верх спасает в жару, а пышная юбка придает образу роскошный вид. Длина юбки при этом может быть любой.

Сумка-корзинка

Этот тренд пришел к нам из Франции, где плетение из соломки является одним из национальных ремесел. Предпочтение отдавайте объемным моделям, куда легко поместится все, что вам нужно, и еще бутылка воды в придачу, чтобы лучше чувствовать себя в жару.

Большие солнцезащитные очки

Тренды на этот аксессуар меняются год от года, но солнцезащитные очки с большими стеклами остаются вечной классикой. Они хорошо защищают от солнца не только ваши зрачки, но и нежную кожу вокруг глаз.

Сандалии

Сейчас в моду возвращаются тренды девяностых. А тогда в почете были разного рода открытые модели летней обуви – на плоской подошве и на платформе, с хитрым плетением ремешков и простые вьетнамки. Главное, чтобы в сандалиях вам было удобно и не жарко.

Шорты

В этом сезоне самая трендовая модель – это бермуды. Но не зацикливайтесь на трендах. Выберите себе те шорты, которые будут хорошо на вас сидеть и вы будете чувствовать себя в них комфортно. Длину, крой и материал выбирайте на свой вкус.

Футболка без принтов

Мы все любим футболки с принтами – ироничными надписями, любимыми персонажами, логотипами групп. Но в гардеробе настоящей модницы должна быть хотя бы одна простая футболка простого кроя без каких-либо изображений. Цвет выбирайте базовый – такая вещь хорошо скомбинируется с чем угодно в капсуле.

Белые джинсы

Самый модный цвет джинсов каждый раз разный. Но как только наступает лето, на первый план выходят именно белые джинсы. Они выглядят наиболее шикарно летом. А вот фасон подбирайте под себя.

Повседневная куртка

Даже посреди самого жаркого лета случаются прохладные вечера. И на этот случай стоит иметь в гардеробе легкую повседневную куртку. Минимум декора, простой базовый цвет и легкий материал – вот основные критерии выбора. И не забудьте о карманах.

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