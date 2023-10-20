Привет из 90-х. Какие сумки никогда не выйдут из моды и почему Prada, Cos, Uniqlo и другие бренды делают на них ставку

Говорят, что новое – это давно забытое старое. Особенно это заметно в модных тенденциях, по кругу сменяющих друг друга. Впрочем, есть некоторые вещи, которые никогда и не забывались – те, которые остаются актуальными вне времени.

Издание Style решило вспомнить модели сумок, навсегда закрепившихся на модном пьедестале. К примеру, известную ныне в TikTok сумку-кроссбоди от Uniqlo, сделанную из нейлона, продолжают раскупать неспроста. Аксессуар в форме полумесяца с кучей карманов для хранения, набрал более 109 миллионов просмотров по хэштегу #uniqlobag в соцсети.

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Королева "безобразного шика" – дизайнер Миучча Прада производит нейлоновые сумки с 1984 года. Тогда она перевернула идею роскоши и функциональности. Сегодня знаменитые бренды от Fendi и Bottega Veneta до Cos, Tory Burch и Longchamp вдохновляются нейлоновыми изделиями дома моды Prada.

"Тогда мне не очень нравилось то, что я видела. Все это выглядело таким старым, буржуазным и скучным. Я просто хотела найти абсолютную противоположность тому, что уже было, – сказал Миучча о решении работать с утилитарной, а не "роскошной" тканью. – Вдруг нейлон начал казаться мне более интригующим, чем ткани от кутюр. Я решила представить его на подиуме, и он не просто бросил вызов, а изменил традиционное и консервативное представление о роскоши".

Prada не единственная в своей симпатии. Вдобавок к этой вирусной сумке Uniqlo, есть мягкая версия от шведского розничного магазина Cos, которая пришлась по вкусу ценителям (и собрала около 23 миллионов просмотров в TikTok).

В то же время есть другие бренды класса люкс, которые работают с этим материалом, например Bottega Veneta с мягкой сумкой из нейлона, а Fendi имеет нейлоновую сумку-багет. Американский бренд Tory Burch, и французский бренд Longchamp, хорошо известный своими сложными кожаными сумками Le Pliage, также предлагают версии из переработанного нейлона.

Шинейд Каттс, директор по стилю в интернет-магазине The Outnet, говорит, что за возрождением и популярностью нейлоновых сумок стоит несколько факторов. "Когда речь идет о нейлоновых сумках, все еще чувствуется ностальгия по 90-м, к тому же прочность ткани делает сумку функциональной и стильной. В отличие от структурированных кожаных сумок, которые можно использовать в вашем рабочем гардеробе, нейлоновые сумки можно легко носить, как на работу, так и на каждый день", – говорит она.

"Оверсайз модели идеально подходят для повседневной жизни, в них можно хранить все, начиная от ноутбука, запасной обуви и спортивной формы! Нейлон позволяет экспериментировать со смелыми цветами и принтами", – добавляет эксперт.

Каттс говорит, что такие сумки особенно подходят к минималистической одежде со спортивным оттенком. Или вы также можете пойти ва-банк на постоянный тренд 90-х. "Вы могли бы полностью окунуться в тенденцию 90-х годов с брюками-карго, блейзером и безрукавкой, а также парой кроссовок", – предлагает она.

Что касается марки Cutts, то Шинейд говорит, что ей нравятся их цветные поп-сумки через плечо, цветочные принты и большие фасоны.

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