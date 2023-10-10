От Climat до Madame Rochas. 7 легендарных ароматов, за которыми охотились советские женщины

Во времена дефицита иностранных товаров советские женщины не прекращали охотиться на ароматы всемирно известных брендов, которые ассоциировались в СССР с роскошью. За духи от Christian Dior и Chanel приходилось отдавать огромные деньги, но это делало их еще более желательными.

Поспособствовали рекламе иностранных брендов, в частности, фильмы, где главные героини пользовались импортным продуктом. OBOZREVATEL расскажет, от каких ароматов были в восторге советские леди (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Climat, Lancome

Нотки бергамота, персика и жасмина с примесью туберозы и розмарина в небольшом флакончике были любимчиками многих женщин. Французский аромат в свое время стал хитом, за который готовы были отдать немалую сумму.

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Madame Rochas

Цветочный аромат, созданный в 1960 году Гаем Робертом, покорил сотни тысяч леди своей ненавязчивостью и нежностью. Как и все французские духи, Madame Rochas ассоциировались с привилегированностью и хорошим уровнем жизни, однако выбирали их преимущественно юные девушки.

Poison, Christian Dior

Резкий и стойкий запах от бренда Dior был одним из самых желанных подарков среди советских женщин. Имя Кристиана Диора уже тогда внушало ассоциации с элегантностью, модой и достатком.

Фиджи, Guy Laroche

Духи от Guy Laroche позволяли дамам прикоснуться к экзотике. Это был крайне необычный и интересный аромат для жителей СССР, где об экзотических цветах и запахах в большинстве своем только слышали.

Chanel №5

Вечноактуальный аромат, который только недавно стал слишком распространенным, в советские времена пользовался бешеной популярностью. В свое время Chanel №5 стал визитной карточкой Анны Сергеевной в "Бриллиантовой руке", а потому носить на себе этот запах мечтали многие женщины.

Magie Noire, Lancome

Противоречивый, но оттого не менее желанный аромат "магии тьмы", был для многих унисекс-вариантом. Его любили статные женщины в возрасте, уставшие от запаха сладостей, цветов и фруктов.

Sikkim, Lancome

В свое время Sikkim показали в фильме "Москва слезам не верит", поэтому советские женщины бросились активно искать эти духи в магазинах, тратя на них баснословные на те времена суммы. Нотки жасмина, ириса, нарцисса и розы некоторым казались слишком резкими, но Sikkim все равно оставался одним из самых желанных покупок.

Раньше OBOZREVATEL писал, чем советские средства косметики отличались от современных. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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