Привет из 80-х. Пять устаревших вещей, неожиданно вернувшихся в моду в 2024 году
Старые тренды становятся все более актуальными, а ретро снова ворвалось в моду. На этой волне популярность на показах и в гардеробе звезд снова приобрели давно забытые модные сочетания и отдельные вещи, долго считавшиеся антитрендами.
Летом 2024 года их можно смело стилизовать в будничных и официальных образах. Об этом рассказали редакторы Best Life Online.
Костюмы с юбкой
Очень долго классические костюмы-двойки с блейзером и юбкой считались неактуальными, в то время как варианты со штанами заполонили все модные показы. Впрочем, уже скоро эта ситуация может измениться, ведь базовые юбки-карандаши снова ворвались в тренды.
"Вареные" джинсы
Однородный деним в этом сезоне несколько уступит позиции джинсам с белыми разводами, которые десятки лет назад были на пике популярности. "Варенки" станут еще одним "приветом" из прошлого, который можно стилизовать в модных образах.
Костюмы из спандекса
Когда-то такие лосины и майки можно было увидеть на всех модницах, которые занимались спортом. Цветные костюмы надолго вышли из моды, однако, как выяснилось, не навсегда.
Большие серьги
Массивные украшения в ушах и на шее все чаще можно заметить за прилавками модных магазинов. С недавних пор эти яркие элементы стали все чаще использовать для расстановки акцентов в нарядах.
Яркие резинки
Ретро-тенденция коснулась и украшений для волос, которые теперь не рекомендуют прятать. Если раньше стилисты маскировали резинки и шпильки за прядями, сейчас модно их выставлять на показ.
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