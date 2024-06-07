Привет из 80-х. Пять устаревших вещей, неожиданно вернувшихся в моду в 2024 году

Старые тренды становятся все более актуальными, а ретро снова ворвалось в моду. На этой волне популярность на показах и в гардеробе звезд снова приобрели давно забытые модные сочетания и отдельные вещи, долго считавшиеся антитрендами.

Летом 2024 года их можно смело стилизовать в будничных и официальных образах. Об этом рассказали редакторы Best Life Online.

Костюмы с юбкой

Очень долго классические костюмы-двойки с блейзером и юбкой считались неактуальными, в то время как варианты со штанами заполонили все модные показы. Впрочем, уже скоро эта ситуация может измениться, ведь базовые юбки-карандаши снова ворвались в тренды.

"Вареные" джинсы

Однородный деним в этом сезоне несколько уступит позиции джинсам с белыми разводами, которые десятки лет назад были на пике популярности. "Варенки" станут еще одним "приветом" из прошлого, который можно стилизовать в модных образах.

Костюмы из спандекса

Когда-то такие лосины и майки можно было увидеть на всех модницах, которые занимались спортом. Цветные костюмы надолго вышли из моды, однако, как выяснилось, не навсегда.

Большие серьги

Массивные украшения в ушах и на шее все чаще можно заметить за прилавками модных магазинов. С недавних пор эти яркие элементы стали все чаще использовать для расстановки акцентов в нарядах.

Яркие резинки

Ретро-тенденция коснулась и украшений для волос, которые теперь не рекомендуют прятать. Если раньше стилисты маскировали резинки и шпильки за прядями, сейчас модно их выставлять на показ.

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