Привет из 70-х: культовая стрижка wolf cut возвращается. Фото

Мода на прически в зимнем сезоне тяготеет к возвращению форм из прошлых десятилетий. Парикмахерские тренды все чаще переосмысливают стили 70-х, 80-х и 90-х годов. В центре внимания – многослойные стрижки с выраженным объемом и естественной текстурой.

Они не требуют сложной укладки и легко адаптируются к повседневному стилю. Одной из ключевых тенденций сезона становится культовая стрижка wolf cut, говорят эксперты.

Wolf cut

Все больше сигналов из соцсетей и профессиональных показов говорят о том, что wolf cut станет одной из ключевых причесок зимы 2025-2026. Это стрижка с интенсивным слоением у корней, которое создает объем в верхней части головы, и рваными, свободно ниспадающими кончиками, часто с легкой волной.

Ее характерная черта – эффект намеренного беспорядка, который выглядит естественно и непринужденно. Часто wolf cut дополняют удлиненные или асимметричные челки, зачесанные набок или подстриженные неровно.

На самом деле эта стрижка является сочетанием двух культовых стилей прошлого – shag из 70-х и mullet из 80-х годов. Wolf cut подходит как для длинных, так и для коротких волос, но особенно выигрышно смотрится на волнистых прядях. При этом это вариант не для всех: стрижка требует определенной смелости и желания выделяться.

Curtain bangs

Curtain bangs – это длинная челка, которая мягко спадает по обеим сторонам лица, формируя естественную рамку и подчеркивая черты. Ее длина может варьироваться от уровня бровей до линии челюсти, в зависимости от формы лица. Обычно несколько более коротких прядей оставляют на лбу, а основную часть разделяют пополам и слегка подкручивают. Такая челка визуально удлиняет лицо и добавляет прическе объема.

Французский боб

Французский боб, популярный еще в 1920-х годах, уверенно закрепился среди трендов в 2025 году и не сдает позиций этой зимой. Его главное отличие от классического боба – намеренная небрежность. Волосы часто слегка волнистые, кончики подкручены. Длина обычно достигает линии челюсти, а почти обязательным элементом становится градуированная челка, все чаще именно в формате curtain bangs.

Акцент на укладку

Тем, кто не готов к радикальным переменам, достаточно изменить способ укладки. Этой зимой в тренде волны и мягко подкрученные кончики. Даже простая завивка освежает прическу и добавляет волосам объема. Речь идет не о четких локонах, а именно о легких волнах с естественным эффектом.

В целом модные прически зимы 2025-2026 объединяет несколько общих черт: движение, легкость и отсутствие идеальной гладкости.

