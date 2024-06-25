Как добавить цветные акценты к макияжу: 5 советов

Макияж в естественных тонах – всегда безопасный выбор. Но как быть, если вы давно хотели научиться добавлять цвет в свои образы, но не знали, с чего начать?

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Профессиональные визажисты утверждают, что первые пробы можно начать не с создания полностью цветного образа, а с отдельных акцентов. OBOZ.UA узнал, как это сделать без ошибок.

Темные губы

Если вы привыкли к нюдовой помаде, попробуйте начать трансформацию своего макияжа с более темного оттенка продукта. Поскольку легкая готичность в образе сейчас тренд, вы будете выглядеть модно. Выберите цвет помады гнилой вишни или спелой сливы. Но в таком случае не делайте упор на глазах. Ограничитесь только нанесением туши.

Выход за пределы

Если вы иногда пользуетесь цветными тенями, чтобы подчеркнуть глаза, попробуйте нанести продукт более смело. Выйдите за пределы подвижного века – нанесите тени под самую бровь. Или используйте их вместо румян (а то и румяна вместо теней). Жидкая помада тоже может служить не только макияжу губ, но и щек и глаз.

Колор-блок

Испытайте технику колор-блок. Нанесите какой-нибудь один яркий цвет и откажитесь от любых других акцентов на лице. Для этого вам понадобится выровнять цвет кожи с помощью тональных средств, но не использовать ни румяна, ни активный контуринг. Просто воспользуйтесь яркими тенями или помадой необычного цвета. Пусть они играют соло в вашем макияже.

Отказ от черного

Черный цвет для выделения глаз – безусловная классика. Но его можно заменить любым другим темным оттенком. Попробуйте коричневую, винную, угольно-серую или темно-синюю подводку и наблюдайте, как весь ваш образ полностью трансформируется. Этот же трюк можно проделать и с тушью.

Прощайте, брови

Это достаточно радикальная трансформация, на которую решится не каждая, но сейчас трендом является выбеливание бровей. Этот трюк полностью изменяет весь образ и даже ваш цветотип. И его можно выполнить достаточно безопасно. Не обязательно сбривать брови или осветлять их до прозрачности. Можно легко закрасить волоски тональным средством с очень плотным покрытием. Если это будет слишком радикально, просто смоете тон и все вернется в норму само собой.

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