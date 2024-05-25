Прическа Майли Сайрус в стиле 90-х обещает стать самым большим трендом лета: как ее повторить. Фото

Американская актриса и певица Майли Сайрус в последнее время демонстрирует пышные ретро-прически, имеющие все шансы стать трендом в 2024 году. Объемные волосы с легкими или мелкими локонами отсылают к моде 1990-х годов, когда такие образы были на пике популярности.

Певица доказала, что и с современной одеждой или концертными нарядами такая прическа может выглядеть стильно. Как пишет Glamour Magazine, чтобы ее сделать, понадобятся бигуди и стайлинговые средства.

Майли Сайрус демонстрировала несколько видов модной в прошлом прически: с прямыми волосами и кудрями. Также важно добавить, что артистка подстригла удлиненную челку, которая помогает создавать объем.

Певица в последнее время полюбила упругие локоны, переплетающиеся между собой, а не свободно спадающие волны. Также ее невозможно заметить без начеса.

Сделать такой можно, добавив пенку на корни во время укладки и проведя расческой вверх с теплым воздухом. Для лучшей фиксации можно закрутить пряди в бигуди и оставить на время. Укрощать гриву также помогает лак.

Если кудри делать не хочется, можно оставить объемные у корней волосы и челку, которая плавно переходит в прямую шевелюру.

"Сочетая ретро-объем, современную длину, слои и челку, обрамляющую лицо, можно даже сказать, что буйная прическа Сайрус – это лучшее из двух миров. Именно поэтому мы ожидаем, что этим летом мы увидим эту прическу повсюду", – предположили эксперты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие еще прически в тренде этого летнего сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!