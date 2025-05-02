Прибавляют стиля и делают младше: лучшие стрижки после 60

С возрастом женщины достигают особого этапа жизни, когда стиль становится глубоко личным и выверенным. Большинство уже знают, что им подходит, а что стоит оставить в прошлом. Однако стремление к переменам и желание выглядеть современно не исчезает.

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Новая стрижка способна освежить внешность, подчеркнуть характер и даже сделать моложе ваш вид. Выбор прически сегодня — это не только мода, но и комфорт, легкость в уходе и соответствие образа жизни. Профессиональные стилисты и парикмахеры поделились с Who What Wear лучшими вариантами причесок для женщин после 60, сочетающих стиль, удобство и молодость.

После 60 лет нет строгих правил по длине волос. Выбор прически зависит только от личных предпочтений и желания тратить время на укладку. Варианты – от длинного каре до короткого "эльфа" – можно адаптировать под любой образ. Важно сосредоточиться на том, что приносит комфорт и подчеркивает индивидуальность.

Мягкие многослойные волны

Этот вариант стрижки прекрасно подойдет для длинных волос, которые хочется немного обновить без значительной потери длины. Благодаря слоям и локонам создается эффект густоты и динамики, что особенно полезно для тонких или ослабленных волос. Чтобы добиться мягкости волн, парикмахеры рекомендуют использовать щипцы с толстым стволом и объемный мусс для корней. Такая прическа создает мягкий силуэт.

Длинная стрижка "пикси"

Эта многофункциональная стрижка подходит тем, кто хочет отказаться от длинных волос, но сохранить женственность. Благодаря большей длине вокруг лица такая стрижка придает мягкости чертам. Она нуждается в минимальном уходе, но выглядит стильно и современно. Чтобы создать дополнительный объем, рекомендуется использовать текстурирующий спрей.

Структурированные короткие стрижки

Классическое каре, графическое боб или структурированный "пикси" - идеальные варианты для тех, кто стремится к четким формам и удобству. Благодаря точным линиям такая стрижка смотрится аккуратно и легко укладывается. Стильный боб с бахромой придает объем, и такой образ выглядит свежим и уверенным.

Взъерошенная стрижка

Для женщин, ценящих естественность и движение, подойдет стрижка "шег". Она состоит из множества слоев, создающих эффект халатности и объема. Ее можно адаптировать под любую длину волос. Крем для укладки поможет подчеркнуть текстуру и избежать перегрузки волос.

Длинный боб

Эта прическа отлично подходит для тех, кто желает бросить среднюю длину, но освежить вид. Боб до ключиц – это вариант, который имеет красивый вид на разных типах волос. Для создания объема рекомендуется добавить слои или сделать легкие волны. Его можно носить гладким или небрежно волнистым.

Длина до плеч

Этот вариант часто выбирают женщины с тонкими волосами – слоистость помогает придать густоте. Она подходит для любого стиля: от изящно элегантного до повседневно расслабленного. Такие волосы легко укладывать и они подходят к большинству форм лица.

Челка для женщин 60+

Бахрома или челка прекрасно освежает лицо и придает мягкости. Однако следует помнить о необходимости регулярной коррекции в салоне. Каре с челкой выглядит особенно элегантно и подходит для различных текстур волос. Это отличный выбор для тех, кто хочет немного изменить образ, не прибегая к радикальным решениям.

Уход за волосами после 60

С возрастом волосы становятся тоньше, поэтому важно использовать увлажняющие и укрепляющие средства. Регулярная стрижка каждые 6–8 недель поможет избежать секущихся кончиков и сохранить ухоженный вид. Выбирайте легкие текстуры, которые не отягощают волосы. Воздушная сушка и минимум тепловой обработки – лучшие друзья зрелых волос, отмечают эксперты.

Правильная прическа не просто украшает, она подчеркивает личность, придает уверенности и стилю. Женщины после 60 лет имеют полное право экспериментировать, меняться и оставаться молодыми не только душой, но и снаружи.

OBOZ.UA ранее писал о стрижке, ставшей хитом среди звезд в 2025 году.

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