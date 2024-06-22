Пот не станет проблемой: как сделать стойкий макияж в летнюю жару

Лето этого года выдалось дождливым и влажным, что вместе с жарой создает не слишком благоприятные условия для макияжа. Однако несколько правильных приемов позволят уберечь весь образ, сделать его стойким и ярким.

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OBOZ.UA собрал советы визажистов, как сделать летний мейк устойчивым к влаге. Он не растечется ни из-за атмосферных явления, ни из-за пота.

Основными задачами летом являются борьба с излишней жирностью кожи, защита от солнца, а также обеспечение устойчивости всех использованных продуктов. И вот что для этого нужно сделать.

Умывайтесь

Этап умывания нельзя пропускать ни вечером, ни утром. Регулярное очищение кожи не только смоет излишки кожного сала, но и убережет поры от закупоривания и появления прыщей и комедонов.

Увлажняйте лицо

Вместе с потом кожа теряет часть жидкости, поэтому требует регулярного пополнения своих запасов. Очень важно потребление воды в жару – жидкость защищает от перегрева и позволяет вернуть тканям всю потерянную влагу. Но этого может оказаться недостаточно. Легкий увлажняющий крем с нелипкой текстурой наполнит кожу влагой снаружи и поможет отрегулировать ее жирность в течение дня.

Экономьте на косметике

Летом важно не злоупотреблять косметическими средствами. Чем тоньше и прозрачнее будет слой тонального крема или консилера, там лучше продукт будет держаться на коже в условиях жары. А от чего отказываться не стоит, так это от закрепляющей пудры. Она сделает косметику более стойкой и при этом нивелирует жирный блеск.

Отавайте предпочтение водостойким формулам

Конечно, необходимости полностью переходить на водостойкие продукты нет. Но некоторые средства, такие как тушь, карандаш для глаз или помада, лучше брать с защитой от влаги. Вдобавок к тому, что они не потекут, такие продукты еще и сохранят яркость цвета на протяжении всего дня.

Приобретите салфетки от жирности

Как бы вы ни старались защитить свое лицо от пота и жира, все же блеск будет появляться время от времени. Постоянно маскировать его пудрой – не самая лучшая идея. К вечеру ваше лицо превратится в маску. Лучше приобретите упаковку специальной промокальной бумаги. Эти салфетки впитывают жир и не затрагивают макияж.

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