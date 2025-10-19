Поможет скрыть морщины: названа стрижка, которая сделает вас моложе

Кто-то из женщин принимает свои возрастные изменения, кто-то с ними борется. И для обоих типов подойдет прическа, которая работает на омоложение образа без лишних усилий.

Как пишет издание Glam.com, она поможет скрыть морщины на лбу и сделать вид в целом моложе даже без косметологических и хирургических вмешательств. То есть подойдет и тем, кто прилагает усилия к трансформации своего образа, и поможет освежить образ тем, кто принимает себя такими, как есть. Просто подстригите волосы над лицом, сделав челку.

Правильно подстриженная челка может творить чудеса, скрывая морщины, особенно на лбу. Ее можно трансформировать в зависимости от расположения складок и других характеристик лица.

Например, если у вас короткий лоб, вам, вероятно, стоит выбрать челку-шторку, которая хорошо вписывается как в длинную прическу, так и в короткую стрижку. Кроме того, челка-шторка может создать иллюзию более густой шевелюры и скрыть неровную линию роста волос.

Если же у вас длинный лоб, вам хорошо подойдет рваная челка. А еще кудрявая ее версия. Спустите несколько игривых завитков к бровям и ваш образ станет свежее, а значит и более молодым на вид.

Опытный парикмахер может стратегически расположить слои прядей, в частности на лбу, чтобы отвлечь внимание от морщин и добавить образу мягкости. Слои играют ключевую роль, когда речь идет о трансформации через стрижку. Объемная и динамичная стрижка с наслоением разных уровней отвлечет внимание от морщин не только на лбу, но и на шее и на лице в целом.

