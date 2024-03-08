Помолодеете на 10 лет: лучшие техники макияжа глаз, которые мгновенно подтянут лицо

Подводка для глаз, тушь для ресниц и карандаши или тени для подчеркивания бровей – универсальные средства, незаменимые при создании безупречного мейкапа. Они создают основу для классического макияжа и помогают подчеркнуть естественную красоту.

Визажисты отмечают, что есть несколько техник для макияжа глаз, которые способны мгновенно подтянуть лицо. Менди Брис, профессиональный визажист и специалист по красоте, и Наташа Мур, основательница косметического бренда, рассказали о наиболее оптимальных лайфхаках для зрелой кожи.

Нанесите подводку только на верхнее веко

Подводка способна мгновенно подчеркнуть глаза и придать взгляду выразительность и привлекательность. Женщинам старше 50 лет визажисты советуют наносить подводку только на верхнее веко, рисуя минималистичную линию.

Способ нанесения имеет большое значение. Чрезмерно толстая линия, равномерно нанесенная вдоль века, создаст эффект усталости, а легкая линия на верхнем веке, немного выходящая за внешнюю часть, будет идеальным вариантом.

Еще один интересный совет заключается в добавлении сияния. Использование осветительного хайлайтера во внутреннем уголке визуально придает глазам свежесть и блеск.

Правильные средства для бровей

Визажисты советуют отказаться от насыщенного карандаша для бровей в пользу кремовых или пудровых средств.

"Брови – это больше наука, чем искусство, так что если вы хотите создать идеальный макияж, следует использовать геометрию, чтобы найти конкретные точки, а затем заполнить их", – отметила Брис.

Лучше использовать крем или пудру, ведь эти средства легче растушевываются и выглядят более естественно. Обратите внимание, что брови не должны быть слишком темными и сильно контрастировать с цветом волос.

Техника нанесения туши "Wiggle & Lift"

Как оказалось, создать иллюзию подтяжки глаз, используя только тушь, очень просто. Специалисты советуют после того, как вы подкрутили ресницы, посмотреть вниз и нанести тушь поближе к ватерлинии на верхнем веке.

Важно также выбрать тушь с оптимальной для ваших ресниц щеточкой. Следует поднять ресницы на внутренних и наружных углах глаз, поскольку это придаст взгляду утонченность и выразительность. Популярность приобретает также техника с условным названием "mascara cocktailing" – речь идет об использовании нескольких щеток, чтобы придать ресницам дополнительный объем, длину и четкость.

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