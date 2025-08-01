Подойдут для любого возраста: универсальные летние тренды

Тренды – не только признак изменчивости моды, некоторые из них привязываются к определенному поколению и становятся маркером возраста. Но одеваться так, чтобы не демонстрировать свою принадлежность к определенному поколению, вполне возможно.

Видео дня

Для этого можно воспользоваться универсальными модными тенденциями, которые подходят всем. Это может быть как определенный цвет, уникальная текстура или крой одежды. Семь таких трендов для лета 2025 года собрало издание Who What Wear.

Цвет сливочного масла

Желтый, возможно, не самый очевидный выбор в качестве цвета для одежды, однако этим летом в центре внимания такой его универсальный оттенок, как светлый и пастельный цвет сливочного масла. Он имеет более нейтральный вид, что значительно облегчает стилизацию.

Английская вышивка

Вышивка, которую еще называют "бродери англез" – это мелкая гладь, которая образует воздушные ажурные орнаменты. Подобная отделка имеет весьма романтичный вид и особенно актуальной делается летом. Топы с английской вышивкой, пожалуй, самый простой вариант для ношения и стилизации. Более того, их можно удачно адаптировать для большинства стилей одежды.

Вязаные крючком комплекты

Лучшее в вязаных крючком костюмах то, насколько универсальными они могут быть. Вы можете носить их вместе, чтобы создать целостный образ, или стилизовать отдельно с различными нарядами для разного ощущения каждый раз. Ажурная вязка делает такие костюмы более подходящими для лета и дает вам много пространства для создания ярких образов, основываясь всего на двух предметах.

Шорты с кружевной отделкой

Изысканные, но игривые шорты с кружевной отделкой – еще один вневременной тренд. Деним часто кажется слишком повседневным, а шорты из костюмной ткани создают очень официальный вайб. Шорты из легкой ткани, украшенные тонким кружевом, расширяют палитру выбора в летней одежде и позволяют создавать больше интересных стилизаций.

Черная юбка длины миди

Такая вещь является универсальной базой для создания множества стильных луков. Ее простота позволяет ей сочетаться буквально с любым верхом. А универсальность позволяет использовать этот предмет одежды в гардеробе для каждого сезона.

Льняные брюки

Льняные брюки, пожалуй, являются той вещью, которая нужна в каждом летнем капсульном гардеробе. Легкая, воздушная натуральная ткань позволяет носить их независимо от температуры, и они подойдут к множеству различных вариантов топов.

Красные сандалии

Эта трендовая обувь захватила мир этим летом. Красный цвет способен усовершенствовать любой образ, и вы будете удивлены, насколько такая яркая обувь может быть универсальной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета будут самыми модными осенью этого года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.