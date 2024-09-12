Подкопаева, Осадчая, первые леди и джентльмены: как выглядели гости Четвертого саммита Елены Зеленской. Фото

В Киеве при участии почетных гостей состоялся четвертый Саммит первых леди и джентльменов, организованный супругой президента Украины Еленой Зеленской. В этом году темой встречи стали глобальные вызовы, с которыми сталкиваются дети в современном мире.

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Среди приглашенных спикеров можно было увидеть немало известных людей. OBOZ.UA собрал образы участников Саммита, позировавших перед камерами фотографов в стильных нарядах.

Первый джентльмен Дании Бо Тенгберг

Первый джентльмен Дании Бо Тенгберг, известный кинорежиссер, неоднократно выражавший поддержку украинскому народу, наел темно-синий смокинг, дополнив его бордовым галстуком. Костюм он соединил с классической белой рубашкой.

Первая леди Эстонии Сирье Карис

Эстонская первая леди Сирье Карис надела брючный костюм серо-голубого цвета. Акцентом стала белая блузка с элегантной завязкой на шее. Свой образ гостя дополнила аксессуарами – блестящим широким браслетом в минималистическом дизайне и массивными серьгами-жемчужинами.

Первая леди Финляндии Cюзанн Иннес-Стубб

Супруга президента Финляндии Cюзанн Иннес-Стубб выбрала для мероприятия стильный тотал-беж. Нюдовый костюм перетекал в каблуки в тон наряда, что создало гармоничный и стильный вид. На жакете первой леди можно увидеть стильные пуговицы: они расположены посредине блейзера и на больших накладных карманах.

Первая леди Гватемалы Лукресия Пейнадо

Лукресия Пейнадо была в центре внимания фотографов благодаря костюму зеленого оттенка. Фасон наряда напоминал нечто среднее между деловым и повседневным стилем. Почетная спикер обыграла наряды яркими аксессуарами и ожерельем с жемчужинами. Таким образом первая леди Гватемалы выглядела уникально. Она также добавила акцент к своему образу тем, что подняла ворот рубашки.

Первая леди Литвы Диана Науседене

Первая леди Литвы надела жакет и юбку-карандаш в ярком оттенке бирюзы. Безусловной изюминкой стал разноцветный шарф Дианы Науседене, выполненный в приглушенных цветах украинского флага.

Первая леди Сербии Тамара Вучич

Тамара Вучич продемонстрировала свою приверженность кобальтовому оттенку, выбрав для Саммита изысканное платье. Модель подчеркнула талию первой леди, а рукава-фонарики добавили необычности минималистичному фасону. Учитель собрала волосы вверх, благодаря чему можно прекрасно рассмотреть ее аксессуары – темно-синие массивные серьги. Она также добавила в образ сумку в цвет и элегантный набор браслетов.

Первый джентльмен Словении Алеш Мусар

Первый джентльмен Словении прибыл на Саммит в черном суровом смокинге. Он соединил костюм с белой рубашкой и голубым принтованным галстуком. Главной деталью наряда Алеша Мусара стала брошь в виде флага Украины.

Лилия Подкопаева и Матвей Бедный

На событие олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева позировала с Министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бедный. Спортсменка надела молочный ансамбль, состоявший из брючного костюма и топа в ткань-рубчик. Завершила образ Подкопаева белыми туфлями-лодочками и черной сумкой-клатч. Матвей Бедный был одет в темно-синий смокинг, украшенный галстуком коричневого оттенка.

Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая Екатерина Осадча позировала в белом костюме с жакетом-безрукавкой. Под жилетом журналистки виднелся кружевной топ оттенка слоновой кости. Брюки-палаццо придали образу легкости, а золотые аксессуары прекрасно дополнили картину.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как прошел саммит "Крымской платформы" в Киеве. Ключевыми темами повестки дня на нем стали вопросы территориальной целостности Украины, реинтеграции оккупированных Россией территорий, возвращение гражданских пленников, успехи Украины в Черном море и развеивание мифов вокруг Крыма. Подробности – в нашем материале.