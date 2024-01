Прически по-королевски: 5 самых стильных укладок Кейт Миддлтон, которые вам захочется повторить

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, выиграла генетическую лотерею. Она от природы имеет густые и сияющие волосы, которые остаются ухоженными даже после многочисленных окрасок и укладок. Конечно же, это и результат уходовых процедур: жена принца Уильяма использует безсульфатные шампуни, кондиционеры и маски, а также раз в 6-7 недель состригает секущиеся кончики.

Видео дня

Кэтрин постоянно следит за модными тенденциями, чтобы ее прически были актуальными. Какие из них, по нашему мнению, выглядят наиболее эффектно? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Завитые волосы

В июне 2023-го года Кейт Миддлтон прибыла в Лондон, чтобы принять участие в повторном открытии Национальной портретной галереи после трехлетней программы реконструкции. Тогда она надела белый твидовый пиджак и элегантную юбку-плиссе, которые прекрасно вписались в образ со слегка завитыми волосами. Такую прическу можно сделать с помощью крупных или длинных плюшевых бигуди, плойки или выпрямителя для прядей.

2. Челка и пучок

В сентябре 2023-го герцогиня Кембриджская посетила The Orchard, центр для детей с особыми образовательными потребностями (Англия, Ситтингборн). Тогда она сделала сдержанную и одновременно женственную прическу – челку "бахрома" с волнистым эффектом, которая красиво обрамляла лицо, и пучок.

3. Локоны с бантом

В апреле 2022-го принцесса посетила памятную службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня АНЗАК (национальный день памяти погибших во время военных действий в Австралии и Новой Зеландии). Кейт была одета в белое платье-пальто от Alexander McQueen и широкий белый ободок Jane Taylor с черным бантом. Попробуйте сделать подобную прическу: накрутите пряди и стилизуйте их большим шелковым бантом.

4. Пышный пучок

В марте 2022-го Кэтрин и Уильям посетили ужин, организованный генерал-губернатором Ямайки в Королевском доме. На это событие герцогиня одела роскошное изумрудное платье и собрала волосы в тугой пучок, сформированный из прядей, закрученных в жгуты. Такая прическа визуально сделала волосы более густыми.

5. Несколько собранных прядей

В июле 2014-го года Кейт Миддлтон и известный комедийный актер Джош Бишоп посетили школу Blessed Sacrament, чтобы посмотреть на первые результаты работы их благотворительного проекта M-PACT Plus (Moving Parents and Children Together). Тогда принцесса сделала легкую и одновременно практичную прическу – накрутила волосы и деликатно собрала несколько прядей, взятых у висков.

Ранее OBOZ.UA писал о самых стильных образах королевских особ за 2023-й год. В этих нарядах идеально все: крой, палитра оттенков и лаконичный дизайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!