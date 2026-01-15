Подходит практически всем: какой оттенок волос выбрать брюнеткам, если хочется перемен

Зимний свет довольно привередлив к цветам в нашей внешности – если выбрать неудачный оттенок волос, он может начать добавлять болезненности или возраста. Поэтому брюнеткам, которые хотят обновить образ, зимой (да и в другие сезоны) рекомендуют обратить внимание на цвет, который поэтично назвали ледяным каштаном.

Видео дня

Как пишет издание City Magazine, это именно тот тип окрашивания, который в реальной жизни выглядит даже круче, чем на фото в Instagram. Сдержанный, прохладный и выверенный – он не содержит тех теплых подтонов, которые зимой часто кажутся неуместными. В зимний сезон цвета, построенные на теплых бликах, часто теряют баланс. Именно поэтому ледяной каштан идеально подходит именно для холодного сезона. Он подходит и к распущенным волосам, и к собранным, хорошо сочетается с минимальным макияжем и не теряется вообще без него.

Ледяной каштан как эстетический выбор

На протяжении многих лет каштановый цвет волос ассоциировался исключительно с теплом: карамель, какао, мед. Эти оттенки создавали ощущение мягкости, но со временем стали слишком предсказуемыми. В зимнем свете они часто давали рыжий или оранжевый отблеск, что делало цвет визуально тяжелым.

Модный в этом сезоне ледяной каштан отходит от этого. База для такого окрашивания остается коричневой, но при этом она не содержит теплых акцентов. Прохладные пепельные подтоны успокаивают цвет и забирают излишнюю мягкость, которая зимой выглядит неорганично. Результат – оттенок, который кажется более стабильным и современным.

Финиш важнее самого цвета

Ключевую роль в удачном окрашивании с ледяным каштаном играет финишное холодное сияние волос, которое визуально разглаживает шевелюру и делает коричневую базу более четкой. На практике это означает, что при разном освещении цвет не теряет своего характера. При дневном свете он остается глубоким и естественным, а в помещении приобретает прохладный, почти стеклянный отблеск. Цвет не меняется, он всегда остается под полным контролем.

Как ледяной каштан ведет себя на разных прическах

Этот оттенок не привязан к определенной длине или форме. На длинных, постриженных каскадом волосах он подчеркивает глубину, поскольку холодное сияние "играет" при движении. Коротким стрижкам, особенно бобам, он добавляет остроты и графичности.

При этом ледяной каштан не требует дополнительных контрастов или мелирования. Он самодостаточен, работает без резких переходов, что и является частью его современной эстетики.

Уход как неотъемлемая часть цвета

Такое окрашивание не терпит небрежности в уходе. Сухие волосы мгновенно теряют блеск, а вместе с ним и свой прохладный финиш. Поэтому важно правильно подбирать косметические средства для волос. Специальные формулы для блеска помогают поддерживать гладкость поверхности, а нейтрализация теплых тонов предотвращает появление нежелательной рыжины. Легкие масла на кончиках обеспечивают визуальную чистоту цвета даже через несколько недель после визита в салон. Правильно ухаживайте за своей шевелюрой и вы оцените, насколько стабильным и комплиментарным может быть этот оттенок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета волос способны омолаживать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.