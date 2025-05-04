Косы на любой случай: самые трендовые идеи причесок

Плетеные прически – это больше, чем просто способ убрать волосы. Они стали настоящим модным акцентом, способным кардинально изменить образ – от обыденного до вечернего. В 2025 году косы остаются в топе мировых трендов, и их разнообразие поражает: нежные "водопады", текстурированные богемные варианты или сложные многоструктурные переплеты – каждое из них может стать главным украшением вашего стиля.

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Косы – это не только удобно. Это эстетика, индивидуальность и простор для творчества. Эксперты собрали самые модные варианты кос, которые подойдут по любой возможности.

Вариант 1

Этот стиль – воплощение объема и природной красоты. Плетение выполняется на вьющихся или текстурированных волосах, добавляя пряди по длине для объема. Выглядит свободно, воздушно и одновременно эффектно. Идеальный вариант для фестивалей, отпуска или фотосессии.

Вариант 2

Классика, всегда в тренде. Эта стильная прическа подходит как для делового стиля, так и для романтических вечеров. Это самая простая, универсальная коса, которую можно заплести где угодно и в любое время. Именно с нее начинается изучение всех техник плетения. Легкая в адаптации: изменяя направление, структуру, объем – получите совершенно иной образ.

Вариант 3

Фактически – "обратная" французская коса. Пряди переводятся под низ, а не над другие, что создает иллюзию объемного рельефного переплета. Это идеальный вариант для создания акцента – например, двойной косы, как у Ким Кардашьян. Тренд: две параллельные голландские косы – излюбленный вариант для активных будней и спорта.

Вариант 4

Эта техника уже сложнее, но результат – настоящее произведение искусства. Плетется из четырех прядей за чередованием "сверх-под" – так создается фактурная, плотная коса. Вариант прекрасно смотрится на густых волосах.

Вариант 5

Идеальна для тех, кто не хочет полностью убирать волосы. Верхняя часть заплетается, а нижняя остается распущенной. Выглядит нежно – именно поэтому ее часто выбирают на свадьбу, свидание или фотосессии. Совет: немного накрученные или волнистые волосы сделают образ мягкими и романтичными.

Вариант 6

Это уже уровень "профи". Прическа выглядит как плотное, структурированное переплетение – между плетением и плетеным текстилем. Прическа идеально подходит для вечерних выходов и точно привлечет внимание.

OBOZ.UA ранее писал, что благодаря американской певице в моду вернулась прическа milkmaid braids (косы доярки).

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