Почему у итальянок густые волосы и сияющая кожа: есть 3 секрета

Итальянки часто ассоциируются с густыми волосами, ухоженной кожей и естественной красотой, но секрет не только в генетике. Их подход к уходу можно описать просто: меньше лишнего, больше регулярности, качественного питания и правильно подобранных средств.

Итальянки не пытаются скрыть лицо под плотным макияжем, а делают ставку на здоровую кожу, мягкое очищение, увлажнение, солнцезащиту и натуральный вид. Немаловажную роль играет и средиземноморский рацион, информирует Кobieta Interia.

Секрет первый: средиземноморский рацион

В ежедневном меню часто есть свежие овощи, оливковое масло, рыба, морепродукты, цитрусовые, зелень, специи и цельнозерновые продукты. Такой рацион не только вкусный, но и полезен для состояния кожи и волос.

Овощи дают организму витамины, минералы и антиоксиданты. Цитрусовые являются источником витамина С, который важен для нормальной выработки коллагена. Рыба и морепродукты содержат омега–3 жирные кислоты и цинк, поддерживающие кожу, волосы и ногти.

Не менее важно и питье воды. Итальянки часто не воспринимают уход только как нанесение крема, ведь коже нужна поддержка изнутри. Вода, легкие блюда, много зелени и минимум тяжелой пищи – все это помогает сохранять естественное сияние.

Секрет второй: мягкий уход за кожей

Итальянки обычно не перегружают лицо сложными многоступенчатыми схемами. Их принцип – регулярность и деликатность. Вместо агрессивного очищения они часто выбирают мягкие средства: молочко, эмульсии, масляные очистители или нежные гели, которые не пересушивают кожу.

В уходе популярны средства с алоэ, розовой водой, лавандой, оливковым маслом и другими природными компонентами. Важное место занимают увлажняющие кремы, сыворотки, гидролаты, легкие спреи для лица и обязательно SPF.

Пилинги и маски итальянки часто используют умеренно – не ежедневно, а раз в неделю или по необходимости. Такой подход помогает не раздражать кожу и не разрушать ее естественный защитный барьер.

Секрет третий: естественность в уходе за волосами

Густые волосы итальянок часто имеют генетическую основу, но без правильного ухода даже лучшие природные данные быстро теряют вид. Поэтому жительницы Италии уделяют внимание шампуням, маскам и кондиционерам, которые подходят именно их типу волос.

Они не любят чрезмерно "зализанных" укладок и жесткой фиксации. Вместо этого чаще выбирают легкие волны, естественный объем и немного небрежный вид, который кажется непринужденным, но все равно опрятным.

В уходе могут использоваться натуральные масла и питательные маски. После мытья волосы часто оставляют высыхать естественно, без постоянного горячего фена. Это помогает уменьшить сухость, ломкость и потерю блеска.

Оливковое масло

Оливковое масло в Италии давно стало символом ухода за собой. Его используют в составе кремов, бальзамов, масок и средств для тела. Оно помогает смягчать кожу, поддерживать ее защитный барьер и придавать ощущение питания.

Однако важно не наносить на лицо обычное кухонное оливковое масло без надобности. Оно может быть слишком тяжелым для кожи, забивать поры или вызывать раздражение. Лучше выбирать готовые косметические средства с оливковым маслом, которые созданы именно для ухода.

