Почему тушь склеивает ресницы: ошибка в макияже, которую делают почти все

Покупая себе тушь, мы надеемся, что она оправдает обещания из рекламы – будет хорошо разделять ресницы, делать их длиннее и гуще на вид. Но нередко результат в макияже оказывается не таким удачным. Что же может приводить к этому?

Видео дня

Издание CityMagazine опросило профессиональных визажистов и они указали на типичную ошибку использования косметики, которую допускает большинство женщин. Если вы не хотите, чтобы ваши ресницы выглядели тяжелыми, а сам продукт собирался в комочки и осыпался, постарайтесь исправить ее. И вот как это можно сделать.

Почему тушь склеивает ресницы

Главная причина этой проблемы кроется не в самой туши – большинство таких средств успешно справляется со своей задачей. Проблема в способе нанесения косметики, количестве использованного продукта и неправильной подготовке.

Слишком много туши – самая большая проблема

Самая распространенная причина склеивания ресниц – слишком много туши на щеточке. Именно применение более толстого слоя продукта склеивает ресницы и образует комочки. Вместо легкого объема получается эффект слипшихся ресниц, который подчеркивает любые недостатки.

Поэтому перед тем, как наносить тушь на ресницы, профессиональные визажисты рекомендуют несколько раз провести щеточкой по краю тюбика. Это позволит удалить излишки и получить именно необходимое для вашего макияжа количество туши.

Главная ошибка нанесения туши

Еще одна распространенная ошибка – слишком быстрое нанесение нескольких слоев. Если тушь на ресницах еще не высохла, отдельные слои начнут склеиваться, образуя толстое покрытие. Как только оно подсохнет, исправить что-то будет уже практически невозможно. Придется все смывать и начинать краситься заново.

Для достижения наилучших результатов важно дать первому слою подсохнуть немного перед нанесением следующего. В таком случае вам удастся достичь нужного эффекта и избежать склеивания волосков и образования комочков продукта.

Недостаточная подготовка перед нанесением ресниц

Не стоит также забывать, что перед нанесением макияжа ресницы должны быть полностью чистыми. Если на них останутся остатки предыдущего макияжа или кожный жир, тушь начнет скатываться и осыпаться. Поэтому обязательно дополнительно очистите ресницы перед тем, как накрасить их.

И обязательно соблюдайте правильную технику нанесения. Лучший результат гарантируют мягкие зигзагообразные движения щеточкой от корней ресниц к кончикам. Такой метод позволяет туши равномерно покрыть каждый волосок. Если вы хотите придать ресницам больший объем, второй слой должен быть очень тонким.

А чтобы продукт дольше не засыхал, не забывайте вовремя очищать щеточку туши. Со временем на ней скапливаются подсохшие комочки, которые плохо влияют на состояние продукта. При нанесении эти частички прилипают к ресницам и образуют комочки. Даже самая лучшая тушь теряет свою эффективность. Поэтому время от времени промывайте инструмент теплой водой и протирайте насухо бумажным полотенцем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно подбирать помаду под цвет наряда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.