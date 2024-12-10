Пластический хирург показал самое востребованное лицо 2024 года: как выглядит 'новый стандарт красоты'. Фото

В течение длительного времени в мире существуют определенные "стандарты красоты", который заставляют многих людей ложиться под нож пластического хирурга, чтобы сделать свою внешность безупречным. Однако эти тенденции не стоят на месте, а представление об "идеальном лице" постоянно меняется.

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Так, по словам эксперта Джулиана Де Сильвы, в 2024-м популярными запросами среди людей, которые имели цель изменить свою внешность, стали: создание четко очерченной линии подбородка и лифтинг, помогающий избавиться от морщин, пишет Daily Mail. Однако пластический хирург заметил, что акцент сохранялся на натуральности, а не эффекте "натянутого" образа.

"Эти особенности создают новый стандарт красоты, и пациенты активно обращаются к хирургам, чтобы повторить эту эстетику", – высказался эксперт.

По мнению Джулиана Де Сильвы, важную роль в формировании представления об "идеальной внешности" сыграли публичные личности и блоггеры. По словам специалиста, то, что звезды транслируют в своих аккаунтах, оказывает непосредственное влияние на общественность.

"С развитием социальных сетей, где постоянно демонстрируют безупречную кожу и острые линии подбородка, люди находятся под большим давлением, чем когда-либо, чтобы соответствовать стандартам красоты. Фильтры и отредактированные изображения создают нереалистичные ожидания, заставляя людей стремиться отвечать этим идеалам в реальной жизни", – заметил он.

Для наглядного примера коллега по цеху Джулиана Де Сильвы – Джонни Беттеридж решил вспомнить американскую актрису Линдси Лохан, которая недавно ошеломила поклонников своим внешним видом, ведь визуально помолодела на 10 лет. По словам хирурга, звезда могла потратить примерно 300 000 долларов на все процедуры. По мнению эксперта, знаменитость сделала операцию под названием "Ловушка для родителей", то есть подтяжку лица и бровей, а также пластику верхних век и носа.

Эксперт отметил, что соблюдение "стандарта красоты" 2024 года можно заметить и в облике Кристины Агилеры.

Кроме того, изменениями во внешности поразила итальянская модельер Донателла Версаче. По словам врача Росса Перри, знаменитость вдохновилась трендом натуральности, удалила большое количество филеров и, по всей вероятности, исправила не совсем идеальные последствия предыдущих хирургических вмешательств.

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