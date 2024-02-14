Пластические хирурги назвали дорогостоящие косметологические процедуры, которые не стоит делать: они вредны или не дают результата

Эксперты по пластической хирургии назвали косметологические процедуры, на которые не стоит тратить свои деньги. Подобные манипуляции следует избегать, потому что они не обеспечат желаемый результат.

Хирурги рекомендуют решать косметологические вопросы более безопасными для здоровья способами. Пообщавшись со специалистами, Daily Mail собрали подборку по процедурам, которые следует обходить стороной.

Kybella: Удаление двойного подбородка

Удаление двойного подбородка с помощью дезоксихолиевой кислоты осуществляется с помощью серии инъекций в зону лечения и разрушает жировые клетки. Но когда дело доходит до нехирургической процедуры, пластический хирург доктор Левин не использует вещество под подбородком или на лице.

"У пациентов много отеков и простоев, и им нужно многократное лечение, – пояснил он. – Есть лучшие способы снизить подбородочный жир без воспалений и рубцов". Однако ему нравится Kybella для отдельных областей, таких как икроножная или лодыжка.

Проблема заключается в том, что обычно требуется три-четыре процедуры до самой операции: за это время вы потратите средства, которые бы могли заплатить за липосакцию – она гораздо эффективнее.

Morpheus8: Процедура лифтинга

Morpheus8 – это бесхирургическое лечение с использованием радиочастот для стимуляции коллагена, подтягивания и разглаживания морщин, которое можно проводить на лице или теле. "Я не одобряю Morpheus8 на лице, если у вас тонкая кожа", – сказал доктор Левин.

Однако он считает, что "Morpheus8 может быть превосходной процедурой для тела и подтяжки кожи, особенно в сочетании с другим лечением". Хирург Левин говорит, что Morpheus8 подходит пациентам с более толстой кожей и более полными лицами.

Коллега Левина доктор Нассиф сказал: "Я верю в это лечение и вижу, что оно действенное, но вам нужно убедиться, что вы посещаете опытного, сертифицированного врача, поскольку любое эстетическое лечение может иметь нежелательные побочные эффекты и осложнения".

Филлеры

Хотя филлеры, подтягивающие кожу и разглаживающие линии на лице, в целом безопасны, есть определенные процедуры и места, которые следует избегать. Доктор Левин сказал, что постоянные наполнители для него – главное "нет", поскольку "лицо – это движущаяся область". "Лицо может измениться со временем и осложнения, вызванные этими продуктами, могут стать проблемой", – предупредил Левин.

Доктор Нассиф также посоветовал отказаться от наполнителей у глаз и лба. "Поскольку супратрохлеарная и супраорбитальная артерии находятся на лбу, вы рискуете окклюзией сосудов и даже слепотой", – сказал он.

Чрезмерный ботокс на лбу

Хотя ботокс может оказаться полезным, чрезмерные дозы на лбу могут изменить форму бровей. Доктор Левин посоветовал не "замораживать лицо ботоксом или другими нейротоксинами", что мешает мышцам двигаться.

Удаление буккального жира

Удаление буккального жира – это удаление жира из щек, чтобы подчеркнуть структуру лица и создать более рельефную форму, но, к сожалению, это может привести к тому, что вы будете выглядеть истощенными. Однако доктор Левин рекомендует это только для "очень специфических пациентов". "Я смотрю на причину полноты нижней части лица – это жевательная мышца? Это слабая линия челюсти или подбородка? Это субментальная полнота? Это расхлябанность?" – говорит доктор Левин.

Доктор Насиф согласился, что эту процедуру он не рекомендует. "Проблема состоит в том, что когда вы удаляете слишком много жира со своего лица, это может выглядеть хорошо в ближайшем будущем, но вы забираете жир, который нужен с возрастом – это приводит к тому, что ваше лицо будет истощенным" – продолжил он.

Ринопластика

"Некоторые люди хотят иметь нос Барби – я отказываюсь делать все, что экстремальное или будет мешать вашему здоровью или дыханию", – сказал доктор Насиф.

"Любая процедура может иметь негативные побочные эффекты или осложнения. Есть большая вероятность, что через много лет человеку не понравится такой вид, и он будет очень недоволен своей внешностью", – продолжил он.

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