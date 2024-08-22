Патриотический френч и сине-желтые дизайны: лучшие идеи маникюра ко Дню Независимости

После начала полномасштабного вторжения использование желто-голубых оттенков в повседневных образах приобрело незаурядную популярность. Однако в канун Дня Независимости Украины тенденция на патриотические мотивы растет не только в одежде, но и в маникюре.

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Предпочитая цвета государственного флага на ногтях, вам удастся хорошо подчеркнуть свою национальную идентичность. Редакторы РБК-Украина подготовили лучшие идеи стильного нейл-арта, идеально подходящие для праздничного дня.

Желто-голубой дизайн

Одним из самых популярных вариантов патриотического маникюра является сочетание синего и желтого цвета в одном дизайне. Для этого не обязательно чередовать оттенки между собой, можно оставить несколько акцентных ногтей.

Патриотический френч

Классический французский маникюр может выглядеть непревзойденно ко Дню Независимости Украины, если вы замените привычные белые кончики желто-голубыми. Такой дизайн подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей.

Государственные символы

Кроме сочетания обоих оттенков флага на ногтях, можно попытаться создать интересный нейл-арт, дополняя маникюр украинской символикой. Независимо от того, выберите вы изображение герба, вышиванки или колосьев, дизайн будет выглядеть стильно.

Абстрактные узоры

Если вы предпочитаете оригинальные нейл-арты, а не однотонное покрытие, попробуйте добавить несколько желто-голубых линий поверх нюдового оттенка.

Маникюр "разные ручки"

Любители ярких и экстравагантных маникюров могут попытаться поэкспериментировать с цветами. Нанесите голубой лак на левую руку, а желтый на правую, и вы получите патриотический и трендовый дизайн.

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