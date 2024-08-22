УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Патриотический френч и сине-желтые дизайны: лучшие идеи маникюра ко Дню Независимости

Анастасия Какун
Lady Oboz
2 минуты
21
Патриотический френч и сине-желтые дизайны: лучшие идеи маникюра ко Дню Независимости

После начала полномасштабного вторжения использование желто-голубых оттенков в повседневных образах приобрело незаурядную популярность. Однако в канун Дня Независимости Украины тенденция на патриотические мотивы растет не только в одежде, но и в маникюре.

Видео дня

Предпочитая цвета государственного флага на ногтях, вам удастся хорошо подчеркнуть свою национальную идентичность. Редакторы РБК-Украина подготовили лучшие идеи стильного нейл-арта, идеально подходящие для праздничного дня.

Желто-голубой дизайн

Одним из самых популярных вариантов патриотического маникюра является сочетание синего и желтого цвета в одном дизайне. Для этого не обязательно чередовать оттенки между собой, можно оставить несколько акцентных ногтей.

Патриотический френч и сине-желтые дизайны: лучшие идеи маникюра ко Дню Независимости

Патриотический френч

Классический французский маникюр может выглядеть непревзойденно ко Дню Независимости Украины, если вы замените привычные белые кончики желто-голубыми. Такой дизайн подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей.

Патриотический френч и сине-желтые дизайны: лучшие идеи маникюра ко Дню Независимости

Государственные символы

Кроме сочетания обоих оттенков флага на ногтях, можно попытаться создать интересный нейл-арт, дополняя маникюр украинской символикой. Независимо от того, выберите вы изображение герба, вышиванки или колосьев, дизайн будет выглядеть стильно.

Патриотический френч и сине-желтые дизайны: лучшие идеи маникюра ко Дню Независимости

Абстрактные узоры

Если вы предпочитаете оригинальные нейл-арты, а не однотонное покрытие, попробуйте добавить несколько желто-голубых линий поверх нюдового оттенка.

Патриотический френч и сине-желтые дизайны: лучшие идеи маникюра ко Дню Независимости

Маникюр "разные ручки"

Любители ярких и экстравагантных маникюров могут попытаться поэкспериментировать с цветами. Нанесите голубой лак на левую руку, а желтый на правую, и вы получите патриотический и трендовый дизайн.

Патриотический френч и сине-желтые дизайны: лучшие идеи маникюра ко Дню Независимости

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Карди Би показала популярный маникюр, который никогда не выйдет из моды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!