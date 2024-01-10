Pantone показал маникюр с главным цветом 2024 года, но в сети его разгромили

Институт цвета Pantone недавно презентовал главный цвет 2024 года – Peach Fuzz, то есть персиковый. Он сразу собрал немало негативных отзывов от интернет-пользователей, но еще больше им не понравился маникюр в этом оттенке.

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Так, на своей странице в Instagram цветоведы показали "маникюр года" с главным оттенком 2024-го. Нашлось много комментаторов, оценивших идею нейл-арта от Pantone, однако было немало и тех, кто раскритиковал ногти в цвете Peach Fuzz.

Представители Pantone показали нежный персиковый френч на ногтях указательного и среднего пальцев, а остальные полностью закрасили лаком такого же оттенка.

Как известно, персиковый обладает способностью подсвечивать кожу теплым живым сиянием, он выглядит ненавязчиво и спокойно. В комментариях многие модницы признались, что вдохновились на маникюр в цвете Peach Fuzz, поэтому обязательно попробуют его.

Однако не все красавицы были так вдохновлены увиденным нейл-артом. Многие буквально разгромили персиковый оттенок и маникюр с его использованием.

"Худший цвет!", "Вам действительно это нравится?", "Я бы никогда так не хотела покрасить ногти", "Я буквально ненавижу этот цвет", "Имеет дешевый вид", "Не разделяю восторга некоторых комментаторов от этих ногтей", – пишут интернет-пользователи.

Как писал OBOZ.UA, когда рождественские и новогодние праздники остаются позади, блестящие тренды, стразы и тематические дизайны теряют популярность. На их место приходят более сдержанные, но не всегда скучные идеи маникюра. Какие цвета вы увидите повсюду в этом январе – узнайте в материале.

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