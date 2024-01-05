5 цветов ногтей, которые вы увидите повсюду в этом январе

Когда рождественские и новогодние праздники остаются позади, блестящие тренды, стразы и тематические дизайны теряют популярность. На их место приходят более сдержанные, но не всегда скучные идеи маникюра.

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Проанализировав тенденции в соцсетях, модные эксперты сайта Who What Wear определили наиболее стильные варианты нейл-арта. Они частично повторяют тренды осени 2023 года.

Натуральный блеск

В период празднований хромированное покрытие было очень модным, но с наступлением января тренд немного видоизменился. Если раньше красавицы выбирали яркие лаки, которые еще и красиво переливались под солнцем, то теперь мода склоняется к нюдовым оттенкам. Такой натуральный, здоровый блеск будет выглядеть изысканно.

Синий

Ультрамариновый, небесно-синий или голубой цвета одинакового "дорого" будут смотреться зимой. В приоритете у большинства модниц монохромные варианты с глянцевым покрытием.

Красный

Вечно актуальный красный цвет тоже не потерял позиции. Он одинаково уместно выглядит как с праздничным нарядом, так и с обычными образами, которым придает элегантность.

"Голые" ногти

Тренд в 2024 году уже показала первая леди Украины Елена Зеленская. Ее "голый маникюр" еще называют выбором для идеальных женщин, ведь он выглядит аккуратно и подходит к любому случаю.

Леопард

Единственный анималистический дизайн, попавший в топ, – это леопардовый принт. Особенно модницам полюбился вариант, где на незаметное покрытие наносятся изображения пятнышек.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какой маникюр будет в моде в 2024 году. Основные тенденции остаются неизменными: в моде вечная классика и минимализм, а еще немного пастельных оттенков и лаконичного блеска.

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