Отложите черные сандалии: назван топовый цвет обуви этого лета

Черный цвет обуви считается наиболее практичным в любое время года. Он немаркий и со временем не покрывается серым налетом от дорожной пыли, как светлые пары. Однако этим летом тренды диктуют отказ от черного.

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Как пишет издание Who What Wear, главным цветом обуви в этом сезоне является красный. В сочетании с нейтральными цветами он придает идеальный акцент, а яркие выгодно подчеркивает. Хитом теплых дней будут красные босоножки всех возможных видов. Такие пары можно было увидеть на модных подиумах в показах таких брендов, как Balmain, Bottega Veneta и Victoria Beckham, а еще их уже примеряли модные инфлюенсеры. Вот на какие красные босоножки стоит обратить наибольшее внимание прямо сейчас.

Веревочные сандалии

Открытая обувь сама по себе является достаточно непринужденной и неформальной. Поэтому такой смелый и оригинальный материал как веревка будет выигрышным выбором, если вы хотите пополнить свой гардероб красными сандалиями. Веревочные пары предлагают баланс между удобством и элегантностью. Их тактильная привлекательность и способность совершенствовать даже самые простые летние образы делают их разумной покупкой, особенно если вы хотите вписаться в тренд красных сандалий с более расслабленным акцентом.

Пластиковые сандалии-мыльницы

Этим летом снова вернулся тренд конца девяностых – начала нулевых на пластиковую обувь. Его тогда называли мыльницами. Но этим летом дизайнеры предлагают упрощенные силуэты с минимумом деталей. Позвольте материалу, его текстуре и глянцевому блеску говорить за себя. и не стесняйтесь выбирать откровенно пластиковые на вид модели – сейчас это писк моды.

Вьетнамки

Кто сказал, что удобная повседневная обувь не может быть стильной и яркой? Красные вьетнамки тому самое первое доказательство. В их простоте есть элегантность, переосмысленный намек на ностальгию. Комбинируйте их с расслабленными летними образами, для наиболее теплых дней и сочетайте с более закрытыми вещами в прохладные вечера. Ведь когда прибегать к модным контрастам, как не летом.

Сандалии на ремешках

Самый простой способ создать акцент в образе – это выбрать красные сандалии на ремешках. От едва заметных моделей с тонкими, элегантными ремешками до более массивных стилей, которые обеспечивают большую безопасность для ног – сейчас в моде все. Можно найти версию для любого настроения и случая. Красный может казаться смелым, но он прекрасно вписывается в гардероб, если его правильно стилизовать. В этом сезоне речь идет не о координации цветов, а о контрасте. А ремешки помогут сделать образ с красной обувью более сдержанным и элегантным – такую пару можно надеть и на формальное летнее событие.

Босоножки на каблуке

Такая обувь является бессмертной классикой летней моды. Элегантный силуэт и аккуратный каблук делают их источником безграничного вдохновения для создания летних образов. Они идеально подходят и для дневных прогулок, и для ночных вечеринок. Не бойтесь вписывать красные босоножки на каблуке даже в деловой стиль. Этим летом нарушать правила можно.

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