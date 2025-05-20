Сделают образ мегастильным: трендовые вещи на лето-2025

Мода состоит не только из больших трендов. Во многом ее определяют так называемые микротренды. Это мимолетные тенденции, которые еще называют вирусными, использование некоторых ярких вещей или аксессуаров, которые добавляют образу изюминку.

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Обычно применить микротренды в своей одежде достаточно просто и при этом недорого, ведь в них попадают вещи, аксессуары и даже методы их применения, которые вряд ли назовешь инвестициями в собственный гардероб. Издание Who What Wear собрало 7 микротрендов, которые будут определять лето 2025 года и при этом выглядеть действительно стильно.

Белые джинсовые бермуды в белом цвете

Джинсовые шорты – базовая вещь для любого лета, но в этом году на смену традиционному синему дениму приходит белый. Меняется и длина вещи. В этом году шорты должны быть достаточно длинными и доходить до колена, то есть в тренде так называемые бермуды. Они гораздо удобнее для ношения на палящем летнем солнце, чем длинные джинсы и при этом более стильно выглядят, чем совсем короткие модели. А белая цветовая гамма еще больше добавляет легкости этим трендовым шортам.

Принты из банданы

Вспомните рокерскую бандану из девяностых. На ней можно увидеть турецкие огурцы, цветочные орнаменты и различные мотивы в стиле этно. Этим летом такой принт будет актуален на всем - от брюк-палаццо, длинных юбок до аксессуаров. Это легкий способ добавить цвета в свой летний гардероб.

Браслеты из эпоксидной смолы

Благодаря своей красочной палитре и интересным эффектам, которые можно получить при создании украшений, браслеты из эпоксидки превращаются в топ-аксессуар этого лета. Они составят стильную пару любым вещам – от топов-бандо до офисной одежды. Но имейте в виду, что такие вещи гремят при движении, поэтому на работу не надевайте больше одного.

Черно-белые вещи + желтый

Монохромные черно-белые образы всегда являются фишкой летней моды. Но в этом году эту пару разбавляет трендовый желтый цвет сливочного масла. Добавьте к монохромному образу какую-то одну вещь или аксессуар в этом оттенке. Вы будете удивлены, какой это будет иметь эффект.

Серьги в виде морских звезд

Что лучше говорит о лете, чем изображение существ, которые живут в теплых морях. Например, морских звезд. И в этом сезоне лучший способ добавить их в свой образ – это серьги. Они будут выглядеть так же уместно, как в сочетании с кружевными летними вещами, так и с традиционным текстилем.

Шарфы-пояса

Многие модные инфлюенсеры этим летом выбирают вместо обычных поясов, шелковые шарфы и платки. Они красиво подчеркивают бедра и при этом добавляют образу приятной легкомысленности, креативности и даже хулиганства. Носить такой пояс можно как с брюками и шортами, так и поверх юбок и платьев.

Декорированные шлепанцы

Ни одна обувь не ассоциируется с летом больше, чем шлепанцы, но в 2025 году эта скромная обувь получила очень яркую модернизацию в виде многочисленных декоративных деталей. Это могут быть бусины, стразы и даже заклепки на перемычках.

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