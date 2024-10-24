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От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Анна Боклажук
Lady Oboz
4 минуты
234
От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Ищете вдохновение, какой маникюр сделать на Хэллоуин? Выбираете между жутко страшным и обычным осенним?

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Посмотрите на эти 10 суперстильных идей, которые предлагает сайт realsimple. Может быть, идеальный дизайн среди них? Демонстрируем вам интересные варианты от женщины-ведьмы до мумии или скелета-ковбоя.

Женщина-ведьма

От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Если вам хочется ведьмского настроения на Хеллоуин, то будет здорово, если ногти будут соответствовать выбранному стилю. Этот многослойный дизайн имеет темный фон с закрученными зелеными оттенками. Летучие мыши, ветви и ведьма, плывущие через месяц на метле, выглядят чуть ли не идеально.

Мумия

От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Черно-фиолетовая цветовая гамма идеально подходит для этого маникюра в стиле мумии. Этот дизайн достаточно просто выполнить, хоть и смотрится он сложным. Начинаем с темно-черного основания, затем наносим фиолетовые полоски вперед и назад. Несколько глаз (рисунок или наклейки) сделают дизайн еще более причудливым, а суперблестящее верхнее покрытие завершает идею.

Скелет ковбоя

От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Вы можете выбрать стандартный маникюр в форме скелета, который всегда актуален в этот день, но если вам хочется больше оригинальности, попробуйте разбавить дизайн другими рисунками. Добавьте скелету шапку ковбоя, счастливых грибов и крутых шахматных узоров, которые оживят всю идею.

3D Призраки

От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Мода на тонкие 3D-ногти растет, так почему бы не попробовать такой вариант? Ультра блестящее хромированное верхнее покрытие сохраняет шик, а крошечные розовые щечки уравновешивают идею и придают немного радости в этот дизайн.

Гламурный вампир

От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Этот вампирский маникюр настигает жутких ощущений. Начните с насыщенного кроваво-красного основания на всех ногтях, кроме одного. На акцентный ноготь нанесите с длинными, острыми и устрашающими клыками.

Крошечные символы Хэллоуина

От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Если вам нравятся большинство символов Хэллоуина, и вы не можете выбрать между летучими мышами, пауками, глазами или другими деталями, почему бы просто не выбрать все? Эта идея для ногтей содержит множество мелких деталей на каждом ногте вместе с точками сезонного цвета.

Мистический маникюр

От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Если вам хочется мистики в своем образе, предлагаем рассмотреть такой вариант маникюра. Бежевое основание служит идеальным фоном для созвездия и звезд, а на каждой руке присутствует сияющий зеленый третий глаз вместе с насыщенно-черным ногтем.

Маленькие паучки

От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Этот минималистичный дизайн ногтей на Хэллоуин идеально жутковат и мил одновременно. Серебряные блестящие тельца паучков со стразами добавляют нотку гламура.

Хорошие тыквы

От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Если вам хочется маникюра без ужасов, то выберите тыквенный дизайн. Он сохраняет привлекательность, одновременно подходит на Хэллоуин. Эта идея с позолоченной тыквой имеет прекрасные золотые хромированные французские кончики с золотыми листьями и тыквы с мерцающими золотыми деталями.

Очень скромный хэллоуинский маникюр

От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Если вы в поиске чего-то совсем простого, не жуткого, но стильного маникюра на Хэллоуин – этот розовый хромированный вариант подойдет идеально. Блестящая бледно-розовая основа сохраняет милый девичий вид, но включение привидений, капелек, мумии и паутины напоминает об атмосфере Дня всех святых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших идеях маникюра на Хэллоуин в 2024 году.

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