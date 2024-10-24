От женщины-ведьмы до мумии и скелета ковбоя. 10 суперстильных идей маникюра на Хэллоуин

Ищете вдохновение, какой маникюр сделать на Хэллоуин? Выбираете между жутко страшным и обычным осенним?

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Посмотрите на эти 10 суперстильных идей, которые предлагает сайт realsimple. Может быть, идеальный дизайн среди них? Демонстрируем вам интересные варианты от женщины-ведьмы до мумии или скелета-ковбоя.

Женщина-ведьма

Если вам хочется ведьмского настроения на Хеллоуин, то будет здорово, если ногти будут соответствовать выбранному стилю. Этот многослойный дизайн имеет темный фон с закрученными зелеными оттенками. Летучие мыши, ветви и ведьма, плывущие через месяц на метле, выглядят чуть ли не идеально.

Мумия

Черно-фиолетовая цветовая гамма идеально подходит для этого маникюра в стиле мумии. Этот дизайн достаточно просто выполнить, хоть и смотрится он сложным. Начинаем с темно-черного основания, затем наносим фиолетовые полоски вперед и назад. Несколько глаз (рисунок или наклейки) сделают дизайн еще более причудливым, а суперблестящее верхнее покрытие завершает идею.

Скелет ковбоя

Вы можете выбрать стандартный маникюр в форме скелета, который всегда актуален в этот день, но если вам хочется больше оригинальности, попробуйте разбавить дизайн другими рисунками. Добавьте скелету шапку ковбоя, счастливых грибов и крутых шахматных узоров, которые оживят всю идею.

3D Призраки

Мода на тонкие 3D-ногти растет, так почему бы не попробовать такой вариант? Ультра блестящее хромированное верхнее покрытие сохраняет шик, а крошечные розовые щечки уравновешивают идею и придают немного радости в этот дизайн.

Гламурный вампир

Этот вампирский маникюр настигает жутких ощущений. Начните с насыщенного кроваво-красного основания на всех ногтях, кроме одного. На акцентный ноготь нанесите с длинными, острыми и устрашающими клыками.

Крошечные символы Хэллоуина

Если вам нравятся большинство символов Хэллоуина, и вы не можете выбрать между летучими мышами, пауками, глазами или другими деталями, почему бы просто не выбрать все? Эта идея для ногтей содержит множество мелких деталей на каждом ногте вместе с точками сезонного цвета.

Мистический маникюр

Если вам хочется мистики в своем образе, предлагаем рассмотреть такой вариант маникюра. Бежевое основание служит идеальным фоном для созвездия и звезд, а на каждой руке присутствует сияющий зеленый третий глаз вместе с насыщенно-черным ногтем.

Маленькие паучки

Этот минималистичный дизайн ногтей на Хэллоуин идеально жутковат и мил одновременно. Серебряные блестящие тельца паучков со стразами добавляют нотку гламура.

Хорошие тыквы

Если вам хочется маникюра без ужасов, то выберите тыквенный дизайн. Он сохраняет привлекательность, одновременно подходит на Хэллоуин. Эта идея с позолоченной тыквой имеет прекрасные золотые хромированные французские кончики с золотыми листьями и тыквы с мерцающими золотыми деталями.

Очень скромный хэллоуинский маникюр

Если вы в поиске чего-то совсем простого, не жуткого, но стильного маникюра на Хэллоуин – этот розовый хромированный вариант подойдет идеально. Блестящая бледно-розовая основа сохраняет милый девичий вид, но включение привидений, капелек, мумии и паутины напоминает об атмосфере Дня всех святых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших идеях маникюра на Хэллоуин в 2024 году.

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