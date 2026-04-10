С Леонидом Буряком я знаком много лет – еще с тех времен, когда он только появился в киевском "Динамо". Он сразу производил впечатление не только выдающегося футболиста, но и человека с большим внутренним достоинством. За годы моей работы спортивным журналистом мне довелось не раз брать у него интервью – сначала как у игрока, затем как у тренера. Сегодня хочу предложить вашему вниманию одно из них.

В конце 1984 года из-за конфликта с Валерием Лобановским Буряк был вынужден покинуть "Динамо", в составе которого он добился впечатляющих успехов: пятикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка страны, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы. И это далеко не полный список его достижений.

– Свой последний официальный матч за "Динамо" ты сыграл против "Арарата" (7:0) во втором круге чемпионата СССР 1984 года. Что было дальше?

– Практически сразу со мной связался Константин Бесков и пригласил в московский "Спартак". Он и раньше звал меня в команду. Признаюсь, тогда я был близок к тому, чтобы согласиться. Я даже приехал в Москву, сыграл несколько контрольных матчей за "Спартак". Но затем эмоции улеглись.

Обида на Киев прошла, и я понял: "Динамо" и "Спартак" – это слишком разные полюса, чтобы вот так просто переходить из одной команды в другую. В итоге я выбрал "Торпедо" и ни разу об этом не пожалел.

В новом клубе меня приняли очень тепло. Однако непросто далось решение выйти на матч чемпионата против "Динамо" в Киеве. Это была моя первая игра в родном городе в составе другой команды. Этот матч запомнился на всю жизнь. Болельщики, которые раньше скандировали мое имя, на этот раз встретили меня свистом и снежками. Но я ответил игрой: сделал голевую передачу, принесшую "Торпедо" победу, и был признан лучшим игроком в составе гостей. Несмотря на постоянные травмы, особенно проблемы с ахиллом, именно с "Торпедо" я выиграл свой шестой Кубок СССР.

Позже мне пришлось уйти из клуба – требовалась операция на ноге. Я вернулся в Киев на лечение и всерьез думал о завершении карьеры. Несколько месяцев лечения, уколов и операций дали результат – благодаря врачам Виталию Левенцу, Владимиру Малюте и Виктору Берковскому я снова смог работать с мячом.

Именно тогда мне позвонил Евгений Лемешко, тренер харьковского "Металлиста", и предложил, как опытному игроку, помочь команде. Я долго сомневался, но в итоге согласился поехать на сборы с условием: если нога не будет беспокоить – останусь.

Так и произошло. После сборов я понял, что полностью восстановился. За "Металлист" я провел 37 матчей и в 1988 году выиграл свой седьмой Кубок СССР.

Расставание с футболом далось непросто. Поначалу мне часто снились матчи, болельщики, яркие моменты – как нас встречали в аэропорту Борисполь после победы в Кубке Кубков, как вручали Суперкубок Европы. Даже незабитые мячи не отпускали во сне. Жена рассказывала, что иногда я даже пинал ее во сне – настолько футбол оставался частью моей жизни.

Я играл в счастливое футбольное время. Сегодняшние футболисты не знают, что значит выходить на поле перед ста тысячами зрителей. Мы не могли просто скрыться после неудачной игры – нам было стыдно выходить на улицу.

Сейчас другие реалии: большие деньги, стремление уехать за границу. Но я отношусь к этому философски. Жизнь не бывает идеальной – что-то дает, что-то забирает. Я ни о чем не жалею. Я действительно жил в счастливое футбольное время. И я благодарен "Динамо" и киевским болельщикам – лучшим в мире.