От воздушных стрижек до волн: 5 трендов на тонкие волосы, которые выдержат жару и влажность

Тонкие волосы требуют особого подхода, особенно летом. Высокая температура, влага, ветер, пляжный отдых и частое мытье могут быстро лишить прическу объема. Правильно подобранная стрижка способна визуально сделать волосы более плотными, живыми и ухоженными.

Видео дня

Важно не путать тонкие волосы с редкими. Тонкость касается именно диаметра каждого волоса, а не обязательно количества волос на голове. Именно поэтому главная задача стрижки – придать форму, движение и плотный контур, не забирая лишний объем, информирует Instyle.

Ровный боб

Ровный боб – один из лучших вариантов для тонких волос, так как создает четкий край и визуально уплотняет пряди. Благодаря ровному срезу кончики не кажутся слишком легкими или распушенными, а прическа производит впечатление более густой.

Такой боб может быть более коротким или немного удлиненным, с пробором по центру или сбоку. Он не требует сложной укладки и легко адаптируется к летнему ритму. Достаточно добавить немного текстурного средства или легко подкрутить кончики, чтобы прическа имела более объемную форму.

Воздушная стрижка

Так называемая воздушная стрижка – один из самых актуальных вариантов для лета. Ее особенность в длинных, мягко смешанных слоях, которые добавляют волосам движения и легкости, но не делают кончики слишком тонкими.

Этот вариант хорошо работает для тех, кто не хочет резко укорачивать длину. В жару это особенно удобно, ведь волосы не лежат плоско и не кажутся перегруженными. Воздушная стрижка хорошо сочетается с естественной текстурой волос. Ее можно носить почти без укладки или с легкими волнами, которые подчеркивают слои.

Скрытые слои

Скрытые слои – удачный выбор для тех, кто хочет больше объема, но боится классической многослойной стрижки. В отличие от резких или очень текстурированных слоев, внутренние слои почти не заметны снаружи, но помогают приподнять волосы у макушки и добавить формы.

Благодаря такой технике общий контур прически остается плотным. Волосы не теряют визуальной густоты, но получают больше движения и легкости. Это особенно полезно для тонких волос, которые быстро спадают после укладки.

Скрытые слои хорошо подходят к бобу, лбу и средней длине. Они выглядят естественно и не требуют слишком сложного ухода.

Мягкие волны

Мягкие волны – простой способ сделать тонкие волосы визуально объемнее. Текстура не дает прядям лежать плоско, добавляет движения и создает впечатление большей густоты.

Такую укладку можно сделать плойкой, стайлером или даже без горячих инструментов, если волосы хорошо держат форму. Главное – не делать волны слишком идеальными. После укладки их лучше осторожно разобрать пальцами, чтобы прическа была более естественной.

Для лета мягкие волны особенно уместны, потому что они не требуют безупречной гладкости. Даже если из-за влажности волосы немного изменят форму, укладка все равно останется легкой и непринужденной.

Стрижка "бабочка"

Стрижка "бабочка" сочетает более длинные слои с мягкими прядями у лица. Она создает эффект движения и объема, но не требует радикального сокращения длины. Именно поэтому этот тренд хорошо подходит тем, кто хочет обновить прическу, не теряя длинные волосы.

Передние пряди красиво обрамляют лицо, а слои добавляют прическе легкости. На тонких волосах такой вариант может создать впечатление более пышной формы, если мастер не уберет слишком много массы с кончиков.

Стрижку "бабочка" можно носить с легкой укладкой на брашинг, естественными волнами или более гладким финишем. Летом она удобна тем, что даже без сложного стайлинга сохраняет форму и динамику.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие прически хорошо подтягивают черты лица в возрасте 50+ лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.