От посмешища до иконы моды: принцессу Беатрис назвали лучше всего одетым человеком Великобритании. Фото трансформации

35-летняя принцесса Беатрис, племянница короля Чарльза ІІІ, была признана лучше всего одетым человеком в Великобритании в 2024 году. Она возглавила список модников по версии журнала Tatler, хотя раньше стиль внучки Елизаветы II очень критиковали.

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Например, в 2011 году она стала посмешищем из-за странной шляпы, которую принцесса выбрала на свадьбу двоюродного брата Уильяма с Кейт Миддлтон, пишет Daily Mail. OBOZ.UA покажет, как трансформировался стиль Беатрис.

С 20 до 30 лет она выбирала пестрые платья, неудачные цвета и слишком выразительный макияж, который ее старил. Юной девушке тяжело было оставаться элегантной, а выбор одежды часто падал на противоречивые модные тенденции.

На фоне королевского дресс-кода старших членов семьи стиль Беатрис был очень своеобразным. Странные по форме шляпы, "вырви глаз" узоры и неудачные фасоны часто критиковались обществом.

Ситуация стала меняться к лучшему с 2015 года. Однако и тогда в гардеробе принцессы появлялись нетипичные для Виндзоров кожаные куртки и пестрые платья.

Со временем на принцессу возлагали все больше королевских обязанностей. Она начала появляться на официальных мероприятиях, приемах и премиях, поэтому наряды дочери герцогов Йоркских стали более сдержанными.

Она отказалась от причудливых головных уборов в пользу более рациональных цветов и дизайнов. Постепенно принцесса нашла свой уникальный стиль, который до сих пор отличается от других членов семьи, однако уже воспринимается не как комичный.

К примеру, она начала носить глубокие цвета, а не пестрые узоры. Шляпки Беатрис стали шире, а силуэты теперь удачно подчеркивают ее фигуру.

Она чередует романтические образы с гламурными сочетаниями и винтажными фасонами.

Ранее OBOZ.UA писал, что принцесса Беатрис вышла в люди в роскошном платье всего за 500 долларов.

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