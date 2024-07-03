Принцесса Беатрис вышла в люди в роскошном платье всего за 500 долларов. Фото

Принцесса Беатрис поразила фанатов своим элегантным нарядом, в котором появилась на художественной презентации уличного художника мистера Брейнвоша в Лондоне. Для посещения мероприятия монархиня выбрала изысканное платье в пол с цветочным принтом, которое стоило всего 500 долларов.

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Нежный лук представительница королевской семьи Великобритании дополнила бежевыми каблуками, пишет Daily Express. Поклонники принцессы Йоркской одобрили ее утонченный внешний вид.

Для визита художественной презентации принцесса Беатрис придержалась сдержанного стиля как в одежде, так и в макияже. Монархиня выбрала мерцающие тени для век темного оттенка, гармонично сочетающиеся с естественным цветом помады и румян. Интересным дополнением образа стали минималистические украшения.

Пользователи социальных сетей, следящие за жизнью королевской семьи, дали хорошую оценку внешнему виду монархини. В интернет-пространстве начали появляться положительные комментарии:

"Это очень хороший лук для нее. Мне нравится узор".

"Мне нравится платье, но туфли выглядят так, будто в них больно стоять".

"Она выглядит хорошо".

Ранее OBOZ.UA рассказал о модном тренде, который основала принцесса Беатрис во время посещения Met Gala.

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