От помады до маникюра: Рианна показала идеальный образ на День святого Валентина

Певица Рианна снялась для новой коллекции нижнего белья собственного бренда, посвященной Дню святого Валентина. Звезда позировала перед камерой в розовом комплекте и с ярким макияжем в стиле праздника.

Образ артистки дополнил маникюр в барби-цвете. Фотографии бренд Savage X Fenty опубликовал на своей Instagram-странице.

На всех трех снимках Рианна придерживалась гламурного образа в ярко-розовом оттенке. Первое, что бросается в глаза: розовая помада певицы. Все внимание от остального макияжа отвлек двухцветный розовый образ, придавший губам полноты. Внешне они были приподняты насыщенным пурпурно-розовым цветом с красным оттенком.

Остальное в макияже Ри было такими же кокетливыми, но менее розовыми. Кожа звезды сияла от хайлайтера. На щеки певица нанесла едва заметные розовые румяна. Сверху ее глаза были подведены темной подводкой, что лишь подчеркнуло мерцающие розовые тени.

Маникюр знаменитости, идентичный к оттенку помады, завершил образ. Для мани Рианна выбрала квадратную форму ногтей и ярко-розовый кремовый оттенок. Звезда также добавила несколько массивных колец с драгоценными камнями.

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