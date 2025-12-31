От новогоднего бикини до золота и шуб: праздничные образы звезд, которые можно повторить 31 декабря

Для многих людей выбор идеального праздничного наряда является важным этапом подготовки к встрече Нового года. 2026-й пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, поэтому модные эксперты советуют отдавать предпочтение багряным и золотым цветам в своих образах. Звезды отечественного шоу-бизнеса уже успели поделиться различными вариантами стильных аутфитов именно в этих оттенках, поэтому в их соцсетях можно подсмотреть интересные идеи.

Знаменитости продемонстрировали как экстравагантные луки, обнажающие почти все тело, так и сдержанные классические костюмы, поэтому каждый сможет найти для себя подходящий вариант. OBOZ.UA покажет праздничные наряды украинских селебрити, которые можно повторить 31 декабря.

Наталья Могилевская

Певица показала сразу три варианта ярких образов, которые не только невероятно эффектно выглядят, но и помогут не замерзнуть в снежную новогоднюю ночь. Могилевская попозировала на камеру в платьях разных фасонов, которые объединила одна важная деталь – они покрыты золотыми или серебряными блестками. Два образа она дополнила трендовыми шубами.

Елена-Кристина Лебедь

А вот телеведущая показала праздничный аутфит, который может понравиться любителям эпатажа. Она выбрала красное бикини, задекорированное белым пухом, а на голову надела шапку Санта-Клауса.

Маша Ефросинина

Звезда показала эффектное бархатное платье бордового оттенка, которое прекрасно подчеркивает фигуру, а благодаря открытым плечам добавляет общему образу особой нежности. Изысканные украшения и золотые каблуки помогают сделать лук более "дорогим".

Кристина Решетник

Жена телеведущего Григория Решетника показала праздничный образ, от которого веет женственностью и элегантностью. Блогерша одела ярко-красное приталенное платье с разрезом, что хорошо подчеркивает ноги. Изюминки ее аутфиту добавила роза на шее.

Кристина Горняк

Нотариус показала идеальный новогодний образ для любителей классического стиля. Кристина Горняк попозировала на камеру в красном костюме-двойке, который скомбинировала с черным топом с открытыми плечами. Интересного акцента аутфиту она добавила с помощью массивного ожерелья.

Анастасия Цимбалару

Актриса продемонстрировала образ в глубоких оттенках. Анастасия Цимбалару соединила кожаную бордовую мини-юбку с черным жакетом с объемными рукавами. Она выбрала несколько массивных украшений, а волосы собрала в гладкий пучок.

