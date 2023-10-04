От джинсов-клеш до 'авиаторов': тренды 70-х, которые никогда не выйдут из моды

1970-е годы были богаты на смелые тренды, которые до сих пор можно увидеть на модницах всего мира. После 2020-х забытые тенденции стали приобретать новую популярность, хотя и раньше не были антитрендами.

С тех далеких пор до нас дошла мода на деним, комбинезоны, широкие фасоны брюк и простоту в образах. Редакторы InStyle рассказали о трендах, которые не выходят из моды много лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джинсы клеш

Одна из самых популярных моделей последних лет – джинсы клеш – была на пике популярности 50 лет назад и сохранила актуальность до сих пор. Такой фасон подчеркивает фигуру и смотрится стильно.

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Платье на запах

Очень практичное платье, которое запахивается на талии, станет спасением для красавиц в жару. Простая модель акцентирует внимание на самой узкой части тела, открывает ключицы и ноги, что делает ее одним из самых женственных фасонов платьев.

Очки-"авиаторы"

В свое время "авиаторы" вышли из моды, но это длилось недолго. Сегодня же они снова стали любимцами как мужчин, так и женщин.

Короткие топы

Вечноактуальный тренд берет свое начало именно с 70-х, когда женщины отказались от навязанной обществом моды на закрытую одежду и начали носить топы. Укороченные кофты, майки и футболки стильно смотрятся уже много лет.

Вязаная одежда

Хотя каждый год мода на вязаную одежду видоизменяется, упрекнуть ее в неактуальности невозможно. Грубая, мелкая или узорчатая вязка всегда смотрится интересно.

Комбинезоны

Демисезонный элемент гардероба – комбинезоны – в свое время были у каждой красавицы 70-х годов. Это готовый образ, который достаточно просто дополнить аксессуарами и обувью.

Вельвет

Одежда из вельвета – это ретро-тренд, который всегда смотрится интересно. Его можно с легкостью стилизовать в любом образе – от офисного до вечернего.

Шляпы

Бейсболки, панамы и другие головные уборы, конечно, могли понежиться в лучах славы несколько сезонов, однако изящные шляпки всегда будут выглядеть лучше. Так было в 1970-х, и это правило актуально до сих пор.

Массивные аксессуары

Что стилисты советуют делать, если образ получился слишком сдержанным и лаконичным? Конечно, разбавить его аксессуарами. Это могут быть украшения, сумки или ремень, чтобы сделать акцент.

Диско-одежда

Блеск, пайетки, стразы и светоотражающие материалы вошли в моду почти 50 лет назад. Однако и сейчас дамы, которые не боятся быть в центре внимания, охотно одевают яркие наряды на вечеринки, светские мероприятия или ночные прогулки.

Ранее OBOZREVATEL писал о 4 антитрендовых вещах, которые обожают женщины во всем мире. Они никогда не выйдут из моды.

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