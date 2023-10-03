Четыре антитрендовые вещи, которые всегда будут в моде: их обожают женщины

Безусловно, тренды влияют на моду, внося что-то свежее со сменой сезонов. Однако, наверное даже самые трендовые модники и модницы, не будут слепо следовать тенденциям, которые им не нравятся. Существуют стили, которые всегда остаются вне времени, хотя де факто мы называем их антитрендовыми.

Издание What to Wear собрало 4 образа, которые навсегда останутся вне трендов, но женщины все равно их очень любят. В том числе и знаменитости, остающиеся верными собственным вкусам, а не быстротечной моде.

Бохо

Правящие королевы бохо актрисы Мэри Кейт и Эшли Олсен до сих пор следуют своим проверенным богемным сочетаниям на красной дорожке.

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Уличная модница София Санчес де Бетак всегда вызывает восхищение за ее подход к комбинированию, создавая гардероб, наполненный специальными вещами бохо производства, собранными со всех уголков мира.

Актриса Лиза Бонет была и остается богемной рок-н-ролльницей в душе – ее внешний вид 90-х заслуживает отдельного внимания.

В 2000-х Николь Ричи также была одной из первых в стиле бохо под руководством суперстилиста Рэйчел Зои. Она до сих пор придерживается этого стиля одежды, только более изящного и минималистического его варианта.

Парижская стилистка Кэтрин Баба – это самая изысканная и роскошная представительница богемного спектра, которая выбирает винтажную дизайнерскую одежду и плюшевые ткани.

Тотал-блэк

Дженнифер Энистон и маленькое черное платье – как клубника со сливками. Культовый дуэт, который всегда будет броситься в глаза.

Модель Джордан Данн часто выбирает дерзкие тотал-блэк наряды во время вечерней прогулки. Когда аутфиты выглядят так хорошо, кто может обвинять ее в антитрендовости?

От сшитых костюмов до платьев с юбкой-карандаш модель Эшли Грэм не застрахована от классических возможностей полностью черного ансамбля.

Карин Ройтфельд, модная редакторша №1, часто носит полностью черное в самых смелых комбинациях, таких, как эта кожаная куртка в стиле 80-х.

Если Кейт Мосс не в атласе цвета шампанского или в леопардовом принте, вы, скорее всего, увидите ее в полностью черном наряде любого разнообразия – это образ, который она надевает снова и снова.

Минимализм

Сильви Мусс из Хельсинков быстро стала одной из современных муз минимализма.

Минималистка сама по себе – даже если она не привязана к трендовой волне бежевого цвета – Меган Маркл всегда сохраняет шик в простых вещах.

Заместитель редактора британского Vogue Сара Харрис имеет гардероб, полный высококачественных вещей. Ее уверенность в том, чтобы всегда выбирать меньшее (так как это неизменно большее).

Стиль 90-х годов Кэролин Бессетт-Кеннеди снова приобретает популярность благодаря новому переосмыслению простой одежды.

Эксцентрик

Эрика Баду использует безумные шляпы, яркие цвета, дикие идеи стиля и многое другое для каждого публичного выхода.

Пример того, как может выглядеть эксцентричность, Айрис Апфель является настоящим отражением исключительно из-за того, что для нее это никогда не было капризом или фазой – эксцентрик для нее это вдохновение всей жизни.

Мишель Эли имеет один из самых авангардных уличных гардеробов. Он полон художественных и скульптурных произведений таких, как Comme des Garçons.

Бетти Бахз – одна из самых ярких и смелых модниц Лондона на данный момент; ее ультрагламурный наряд можно заметить только из танцпола.

Сюзи Лау из Style Bubble осталась верна своей собственной непредсказуемой эстетике. Защищая молодые таланты и неожиданные комбинации, она настоящая лондонская эксцентрица.

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