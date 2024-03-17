От дерзкой пикси до медовых волн: как менялись прически Анджелины Джоли. Фото

Сейчас американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли предпочитает длинные, слегка завитые волосы. Вероятно, это связано с тем, что у нее просто нет времени на замысловатые укладки. Ведь параллельно со съемками в кино, интервью и пышными церемониями занимается благотворительностью (как посол доброй воли ЮНИСЕФ) и воспитанием шестерых детей (родившихся в браке с актером Брэдом Питтом и приемных).

В юности все было по-другому! Знаменитость всячески экспериментировала как с окраской прядей, так и со стрижками – и при этом всегда выглядела неотразимо. Детальнее об эволюции ее причесок читайте в материале OBOZ.UA.

Начало 1990-х

На старте карьеры Анджелина была убеждена в том, что лучше всего ей подходят яркие синие тени, тонкие брови, а также стрижки "ежик" и короткая пикси, окрашенные в темно-шоколадный оттенок. Эти образы делали знаменитость дерзкой и мятежной. Прекрасное решение! Ведь не только природная красота, но и смелые стилистические приемы помогли звезде выделиться среди миллионов других селебрити.

Конец 1990-х

Джоли надоели слишком экстравагантные луки. Итак, она освежила внешность с помощью теплого блонда и кудрей, на которые, вероятно, вдохновила икона красоты ХХ века – актриса Мэрилин Монро. Резкая смена имиджа придала кинозвезде легкие нотки женственности.

2000-2005 годы

В начале нулевых звезда отрастила длинные волосы, и принялась окрашивать их в глубокий черный цвет, выравнивать или собирать в тугой пучок. Это не очень понравилось прядям: они от контрастных красителей (то светлые, то темные) и выпрямителей потускнели и стали ломкими. В идеале стоило бы помочь им восстановиться – делать процедуры по питанию волосяных фолликул, а не наслаивать краски.

С 2004 по 2005 год Анджелина отказалась от "грубых" черных красок в пользу теплых оттенков шоколадного. И не зря! Это смягчило ее черты лица и подчеркнуло зеленый цвет глаз (интересный факт: от природы артистка имеет голубые глаза, однако обожает носить цветные линзы). Как правило, она с помощью разных фиксаторов укладывала волосы назад или собирала их в элегантный пучок.

2006-2012 годы

С 2006 года Джоли стала отдавать предпочтение нежным, слегка небрежным укладкам: с завитыми кончиками волос, с прядями у висков или объемный пучок. Цвета для окрашивания выбирала теплые. К примеру, кофе с молоком, натуральный русый или шоколадно-коричневый оттенок.

Начиная с 2008 года Джоли дефилировала красными дорожками с прическами в стиле старого Голливуда: начесанные волосы на лоб, виски или макушку. Это делало ее образы статусными и изысканными.

2013-2018 годы

Укладки Джоли стали более сдержанными. В основном она носила разные вариации пучка или низкий хвост. Значительно реже – расплетенные либо слегка завитые волосы. Звезда продолжала тонировать его оттенками каштанового и натурального русого.

2019-2024 годы

Начиная с 2019 года актриса активно экспериментирует с оттенками карамельного или каштанового, а также с длиной прядей (время от времени укорачивает кончики). Для особо важных событий она деликатно завивает волосы, очерчивая овал лица.

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