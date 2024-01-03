От челки 60-х до лохматой пикси: зимние тренды причесок, которые стоит сделать в 2024 году

С приходом нового года нам всегда хочется перемен. Январь традиционно знаменует период трансформации и, конечно, новых трендов.

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"Зима – идеальная пора для того, чтобы сменить прическу", – уверяет известный парикмахер Кристофер Населли. В этом утверждении сошлось все: новый календарный год, погодные условия и зимняя одежда, пишет издание Byrdie.

"В зимние месяцы не только погода играет роль", – говорит Рикардо Динис, международный руководитель отдела стрижек Aveda. Эксперт объяснил, что теплые вещи и аксессуары, как свитера и шарфы, тоже влияют на прическу: разные стрижки лучше подходят под конкретный крой или высокий воротник.

Если вы в поиске новой прически, то стоит присмотреться к трендам января. Среди них челка, вдохновленная 60-ми, лохматая пикси и многие другие стильные варианты.

Кудрявый боб

"Кудрявый боб – одна из самых неприхотливых в уходе стрижек этого сезона", – говорит Населли. Если подстричь волосы по линии подбородка, то прическа мгновенно подчеркнет форму лица. А сделав срез мягче, вы облегчите себе процесс укладки.

"Мне нравится видеть боб в сочетании с водолазкой", – говорит Населли, добавляя, что эта прическа хорошо подходит большинству, особенно тем, кто имеет естественные волны или кудри.

"Мальчишеский" боб

Динис описывает эту короткую стрижку как "шикарную и андрогенную". Волосы стригутся к подбородку, затем заправляются за уши. "Стилевая адаптивность боба делает его лучшим вариантом для людей, предпочитающих изящный вид", – говорит он, вспоминая боб Хейли Бибер.

Динис советует избегать слоев для этого тупого, прямого среза. "Если у вас прямые волосы, пусть ваш парикмахер убедится, что линия подрезана четко, тупо и, безусловно, ножницами, – советует он. – Если у вас волнистые волосы, попросите своего стилиста подстричь и текстурировать кончики".

Гладкий шег

Для укладки Населли рекомендует нанести на влажные волосы легкий разглаживающий спрей, а затем высушить их большой круглой щеткой. "Я всегда использую плойку, чтобы немного приподнять кончики, а затем финальный штрих – средство для фиксации и блеска", – говорит он.

Гладкий шег также хорошо сочетается с насыщенным, роскошным зимним цветом волос, если вы в поиске полной трансформации.

Челка в стиле 60-х

Длинная челка, прилегающая к бровям, никогда не выйдет из моды. "Это идеальный вариант для тех, кто завязывает волосы", – говорит Динис. Как бонус, челка – это относительно неприхотливый способ изменить свой образ, не трогая всю длину.

Боб и челка

Эта классическая стрижка сочетает в себе элементы как вышеупомянутого "мальчишеского" боба, так и модной челки. "Эта прическа состоит из гладкого боба, длиной чуть ниже подбородка", – объясняет Дафне Евангелиста, знаменитая парикмахер и основательница Dafne Beauty Lounge.

Бархатный кроп

"Это короткая стрижка, слегка выходящая за привычные рамки, с цветными акцентами на кончиках или отросших корнях для более мягкого вида", – говорит Динис. Попросите своего парикмахера подстричь волосы машинкой, используя насадку для более длинной длины.

Длинные многослойные пряди

"Эта стрижка помогает подчеркнуть природные локоны и придать волосам объем и форму", – говорит Сабрина Ахмед, эксперт по кучерявым волосам. Эта стрижка лучше всего подходит для тех, у кого от природы вьющиеся или волнистые пряди.

При укладке выбирайте средства, предназначенные для ухода за кудрями. "Нанесите на влажные волосы крем или мусс для поддержки локонов, – советует эксперт. – Используйте насадку-диффузор на фене, чтобы высушить волосы, не разрушив локоны".

Шегги пикси

"Эта стрижка – это о текстуре и движении", – говорит Евангелиста. Она рекомендует использовать естественную текстуру волос и улучшать ее текстурующим спреем.

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