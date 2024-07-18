От базовых вещей до трендов: что носить с шортами летом 2024 года, чтобы выглядеть стильно. Фото образов
В аномальную жару, которая в последние недели "хозяйничает" в Украине, шорты – едва ли не единственный выход, чтобы справиться с высокими температурами. В этом году свою популярность получили льняные и джинсовые ткани. Мода лета-2024 облегчила жизнь модницам, ведь в тренде все фасоны шорт: от коротких и до колен. И хотя подобрать их проблем нет, но выбрать верх образа бывает достаточно сложно.
Важное примечание – все кофточки, майки и рубашки, подходящие к джинсам, будут иметь идеальный вид с джинсовыми шортами. Who What Where собрал несколько вариантов верха, которые не только будут гармонично сочетаться с ними, но и будут трендовыми.
1. Свободная рубашка
Выбирайте любой цвет по своему вкусу, главное – прямой классический крой.
2. Жилет
В последние годы мода на жилет не утихает, поэтому соединить его со льняными шортами будет трендово.
3. Базовая футболка
Шорты + футболка = вечная классика.
4. Джинс + джинс
Джинсовый верх и джинсовый низ всегда актуальный метч. Однако существует нюанс – они должны быть одного тона.
5. Полосатая футболка
Вдохновленный морем милый образ.
6. Кардиган
Пробовали ли сочетания простого кардигана со спортивными шортами?
7. Майка
Можно считать, что майка на бретелях с шортами уже давно забытый стиль, но это не так.
8. Короткий топ
Шорты с высокой посадкой всегда будут выглядеть гармонично с коротким топом.
Ранее OBOZ.UA писал о лайфхаках в жаркую погоду, которые помогут выглядеть стильно летом без лишних усилий.
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