От базовых вещей до трендов: что носить с шортами летом 2024 года, чтобы выглядеть стильно. Фото образов

В аномальную жару, которая в последние недели "хозяйничает" в Украине, шорты – едва ли не единственный выход, чтобы справиться с высокими температурами. В этом году свою популярность получили льняные и джинсовые ткани. Мода лета-2024 облегчила жизнь модницам, ведь в тренде все фасоны шорт: от коротких и до колен. И хотя подобрать их проблем нет, но выбрать верх образа бывает достаточно сложно.

Важное примечание – все кофточки, майки и рубашки, подходящие к джинсам, будут иметь идеальный вид с джинсовыми шортами. Who What Where собрал несколько вариантов верха, которые не только будут гармонично сочетаться с ними, но и будут трендовыми.

1. Свободная рубашка

Выбирайте любой цвет по своему вкусу, главное – прямой классический крой.

2. Жилет

В последние годы мода на жилет не утихает, поэтому соединить его со льняными шортами будет трендово.

3. Базовая футболка

Шорты + футболка = вечная классика.

4. Джинс + джинс

Джинсовый верх и джинсовый низ всегда актуальный метч. Однако существует нюанс – они должны быть одного тона.

5. Полосатая футболка

Вдохновленный морем милый образ.

6. Кардиган

Пробовали ли сочетания простого кардигана со спортивными шортами?

7. Майка

Можно считать, что майка на бретелях с шортами уже давно забытый стиль, но это не так.

8. Короткий топ

Шорты с высокой посадкой всегда будут выглядеть гармонично с коротким топом.

