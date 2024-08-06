Осторожно вас снимают: стилистка назвала вещи, которые не стоит одевать в кадр. Фото

Иметь потрясающий вид в кадре становится легче, если знать, какая одежда может подчеркнуть красоту, а какая – исказить фигуру. Эти знания полезны не только для медийных личностей, но и для любителей делать хорошие фото и видео в память, блоггеров и т.п.

Видео дня

Украинская стилистка Юлико рассказала в Instagram, каких вещей следует избегать перед съемками. Не все из них прибавляют вес, однако так или иначе влияют на образ в кадре.

Гусиная лапка и клетка

Модные принты, которые часто выбирают для делового и old money стиля – гусиная лапка и клетка – могут мешать при монтаже. Картинка будет выглядеть пестро, а одежда будет стробить (создавать ненужные спецэффекты при монтаже – ред.).

Зеленый

Во время постобработки видео и фото монтажеры могут использовать зеленый цвет, чтобы убрать или добавить что-то в кадр. С зеленым образом есть риск, что фотошоп затронет человека в кадре. Подобный конфуз недавно случился с принцессой Кейт Миддлтон, над зеленым платьем которой поиздевались в сети.

Кожа

По словам стилистки, кожа опасна тем, что при неправильном освещении кадра может полнить. Ее лучше заменить другим материалом.

Полоска

В заключение Юлико посоветовала быть осторожными с полосками. Хотя вертикальный принт может сделать фигуру более стройной, есть риск, что образ будет "жить отдельно" от человека в кадре.

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