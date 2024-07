Эмили Ратаковски показала обувь, которая будет хитом осени 2024. С чем ее можно совместить

Американская модель Эмили Ратаковски показала обувь, которая будет трендом осени 2024 года. Она решила экспериментировать с образом и к повседневному кэжуалу добавила массивные байкерские ботинки. Эта обувь смогла сбалансировать ее нежный и одновременно простой образ.

Странным может показаться решение объединить закрытые высокие сапоги с трикотажными шортами в летнюю погоду. Однако такой эксперимент выглядит интересно и делает образ особенным. Как пишет Who What Where UK, минувшей осенью этот вид обуви уже был популярен, поэтому в этом сезоне будет на пике.

"Тот факт, что Эмили Ратаковски решила соединить их с очень летним нарядом в середине июля, свидетельствует о том, что она не ждет, пока все остальные начнут носить вещи, которые, несомненно, станут самыми большими трендами сезона", – предполагает источник.

