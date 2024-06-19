Как сделать макияж, не плывущий в жару: секрет китаянок

Значительная часть территории Китая находится в зоне теплого и влажного климата. Поэтому китайские женщины хорошо разбираются в том, как создавать макияж, который противостоял бы неблагоприятным условиям.

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Их секрет разведала преподавательница английского языка, работавшая с китайской актрисой и узнавшая от нее об одном интересном лайфхаке. Своим открытием она поделилась на сервисе Reddit.

Пользовательница Emi_lgr поделилась бьюти-лайфхаком, позволяющим звезде кино из Китая выглядеть безупречно в любых обстоятельствах. "Она часами находилась на съемочной площадке под ярким светом, и ей не нужно ничего, кроме легкого подкрашивания", – рассказала женщина в своем сообщении.

А лайфхак, который она подсмотрела, оказался очень простым в исполнении. Техника его выполнения состоит в том, чтобы как можно сильнее прижать пуховку с небольшим количеством пудры к коже.

Возьмите чистую пуховку для пудры, наберите на нее немного продукта и вдавите ее в кожу. Далее стряхните лишнее и повторите процедуру. Двигайтесь шаг за шагом, пока все лицо не будет покрыто пудрой именно такими движениями.

При этом не столь важно, какой именно продукт вы при этом будете применять. Сработает и рассыпчатая пудра для закрепления, и компактная пудра для макияжа. Хорошо вдавленная в кожу, она зафиксирует остальную косметику и будет хорошо впитывать влагу.

Но при этом важно выбирать пудру, которая бы точно соответствовала тону кожи. В таком случае макияж будет выглядеть безупречно и при дневном свете, и в объективе камеры.

Женщина при этом предостерегла, что такой метод нанесения может оказаться не очень приятным. Потому, вероятно, он не подойдет для ежедневного использования. Но для торжественных событий он сработает безупречно.

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