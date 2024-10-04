Мастер маникюра Селены Гомес и Хайди Клум показал идеальные ногти на Хэллоуин 2024. Фото

Мастер по маникюру известных актрис Селены Гомес и Хайди Клум Том Бачик показал идеальный дизайн к Хэллоуину 2024 года. Предлагаемый им вариант довольно неожидан, потому что одним из его цветов является розовый.

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Своими идеями для вдохновения известный нейл-мастер поделился в социальной сети Instagram. По мнению Тома Бачика, ногти "Pink-a-Boo" просто необходимо попробовать на Хэллоуин.

Обычно основными цветами осени более мрачные и приглушенные оттенки. На самом Хэллоуин для дизайна ногтей часто выбирают черный и оранжевый лаки, которые олицетворяют ужас, тыквенные украшения, пожелтевшие листья и жуткую ночь. Но Том удивил неожиданным выбором – двусторонний маникюр с использованием розового цвета – оригинальная идея, да?

Чтобы сделать трендовый маникюр, Том использовал неоновые цвета – розовый и оранжевый.

После подготовки ногтей мастер нанес гель-лак розового оттенка, а потом закрепил его непрозрачным белым. Таким образом, он скрыл розовый цвет на внутренней стороне ногтя.

Далее мастер использовал оранжевый неон в качестве основного цвета маникюра, и покрыл все блестящим прозрачным лаком. На первый взгляд, дизайн кажется простым и довольно банальным, но, присмотревшись, можно заметить скрытый розовый цвет, который и придает ему эффектность.

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